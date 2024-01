Leon Verdonschot: 'Het voorrecht om belasting te mogen betalen, mag je de Oranjes niet misgunnen'

Beste Mona Keijzer,

U was de premierskandidaat van de BBB, wat achteraf gezien een tamelijk hilarisch staaltje zelfoverschatting was. Maar goed, niet lang geleden leek zelfs Thierry Baudet een serieuze kandidaat voor het premierschap. Nu wil het toeval dat De Toren ook de naam is van een gesloten psychiatrische inrichting in Schiedam, dus in die zin is hij nog steeds niet ver verwijderd van een torentje, maar hoe dan ook: vooralsnog zit u net als Baudet in de Tweede Kamer.

Er is nogal wat veranderd in de verhoudingen in de Tweede Kamer, en een van die veranderingen is goed nieuws: eindelijk is er een meerderheid voor een voorstel dat al lang een vanzelfsprekende realiteit had moeten zijn. Namelijk: het betalen van belasting, zoals iedere inwoner van dit land, door de best gefaciliteerde uitkeringstrekkers van onze natie: de Oranjes. In een land waar zelfs de naam van een kruid te gevoelig kan worden bevonden voor een straatnaam in een kruidenwijk (in Amsterdam is de ‘Nootmuskaatstraat’ geschrapt, omdat het een van de kruiden is waar de VOC in handelde, dus iedereen die het over z’n aardappelen of spinazie strooit, hanteert daarmee feitelijk ook de zweep) zou elke andere familie met zo’n van smerigheden vervulde geschiedenis al honderd keer gecanceld zijn. Maar ieder volk krijgt het hoofd dat het verdient.

In de meeste andere monarchieën is het volstrekt normaal dat de monarch net als zijn volk belasting betaalt. In Nederland hebben we daar een twee derde meerderheid voor nodig in zowel de Tweede als Eerste Kamer, omdat de Grondwet ervoor gewijzigd moet worden. Die tweede meerderheid lijkt er nu te zijn. Premier Mark Rutte was er altijd tegen, maar zoals we jarenlang hebben mogen ervaren zijn diens opvattingen nooit gestold. In een medisch handboek heet zo’n stollingsstoornis ‘hemofilie’, maar bij Mark Rutte heet de ideologische aandoening ‘pragmatisme’. Nu bijna iedereen in de Tweede Kamer er voor is, vindt Mark Rutte het nog steeds een slecht plan (onder meer omdat de koning dat volgens Rutte ‘24/7’ is, terwijl Rutte zelf ook ‘24/7’ premier is, en ook gewoon belasting betaalt), maar zou hij niet meer weigeren een motie met deze strekking uit te voeren.

Bijna iedereen? Daar leek het op, maar u bent alsnog gaan twijfelen. ‘Ik worstel er toch wel mee, ik zie toch veel haken en ogen,’ zei u. Daarmee zou het voorstel alsnog sneuvelen in de Eerste Kamer. U wilt eerst ‘goed nadenken’, heeft u gezegd. Dat is altijd een verstandig idee, goed nadenken. Op de BBB-site staat: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen moet belasting betalen, dus volgens BBB ook leden van het Koningshuis.’ Daar is duidelijk goed over nagedacht.

Beste Mona Keijzer, ‘Je ebbe apostele en Bunskoeters,’ zeggen jullie in Volendam, als jullie stellen: verschil moet er zijn. Dat is soms waar, maar nu niet. Belasting betalen is een bijdrage leveren aan het land, dus een voorrecht. Dat voorrecht mag je de Oranjes niet misgunnen.