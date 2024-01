Dries Roelvink: 'Voor de Hofman-broertjes hoop ik niet dat ze mijn zoons tegenkomen'

Hebben de broers Tim, Rijk en Sam een moordcommando opgericht?

Dat valt mee. De oudste, Tim Hofman (35), lijkt in de recente mediastorm rondom de geuite doodswens aan het adres van Dries Roelvink buiten schot te blijven, al is dat misschien een ietwat belabberde woordkeus. De hysterie draait vooral om Sam Hofman (27) en Rijk Hofman (26), die gezamenlijk een even irritante als onsmakelijke podcast hebben. In een recente editie daarvan gaan de beide bloedzuigers tekeer tegen good old Dries, die ze het succes met zijn wijnkennis en de gehaktballetjes bij de Jumbo niet gunnen. Na een hoop gezeik en gezever, concluderen de heren dat onze Dries ‘echt dood’ zou moeten. Dat vindt Dries niet tof. En wij ook niet.

Waar moeten we die Hofmannetjes eigenlijk van kennen?

Tim is de goedbedoelende programmamaker, journalist en schrijver die we vooral kennen als presentator van het online-programma BOOS waarmee hij diverse prijzen won. Begin 2022 maakte hij een aflevering over het seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik door medewerkers van The Voice of Holland. Ook won hij een Gouden Televizier-Ring voor het programma Over mijn lijk, waarin hij voor langere tijd een aantal ongeneeslijk zieke jongeren volgt. Tim werd in september 2023 bedreigd met de dood. Er is zelfs een man gearresteerd die gewapend het BNNVara-gebouw in Hilversum was binnengelopen met het doel Tim te killen. In dat kader is het nogal wrang en smakeloos dat zijn minder getalenteerde broertjes in hun podcast moordplannen op Dries beramen. Rijk Hofman doet er in navolging van zijn grote broer alles aan op zoveel mogelijk beeldschermen te verschijnen. Hij presenteerde eens wat op tv, deed eens mee aan het overlevingsspelletje op een onbewoond eiland en zit geregeld voor de camera van zijn pc om zijn YouTube-kanaal vol te jammeren met onzin. Sam Hofman is de onbekendste van het drietal. Hij probeerde als model voet aan de grond te krijgen, en blèrt nu dus samen met die andere aandachtstrekker de podcast BROERS vol met nonsens.

‘Hij heeft helemaal niet de like-factor, joh, dat ventje’

Wat vinden de Hofman-broers van zichzelf?

Rijk Hofman: ‘Mijn zus spreek ik al iets meer dan een jaar niet, omdat we slecht zijn in contact onderhouden, en één broer spreek ik nooit’

Wat vinden wij van de Hofman-broertjes?

We zijn er met deze drie wormvormige Hofman-aanhangsels nog niet: je hebt ook nog zus Roos en jongste broertje Moos. Het wachten is op een podcast van die twee, die ongetwijfeld een creatieve naam zal dragen als ‘Moos over de natte doos van Roos’.

Wat vinden anderen van de Hofman-broertjes?

Dries Roelvink - doodgewenste zanger

‘Ik heb er net even naar geluisterd. Die jongens zoeken over mijn rug naar meer aandacht en meer volgers. Hun taalgebruik vind ik stuitend, want ze gebruiken het woord kanker zowat in elke regel. Wat ze van mij vinden, raakt me niet, maar ik hoop niet voor ze dat ze binnenkort toevallig mijn zoons tegenkomen.’

Jorden Lorenzo - Ex on the Beach

‘Rijk Hofman ken ik nog uit de tijd dat hij bij MTV werkte en ik aan Ex on the Beach meedeed. We hadden toen prima contact, ik dacht eerlijk gezegd dat hij homo was. Dat maakt niet uit, maar die vibe kreeg ik van hem. Hij wilde iedereen van Ex on the Beach graag interviewen, want dat leverde hem views op en daardoor zou hij bekender worden. Hij vond mij geweldig en wilde met me stappen. Dat was in 2018. Later heeft hij op zijn socials iets over mij gezegd dat niet helemaal klopte. Hij had me in de zeik genomen over slechts een gedeelte van het verhaal. Ik heb hem toen een berichtje gestuurd, dat hij geen grapjes moest maken over slechts een ministukje van het hele verhaal. Zijn reactie via DM was brutaal. Ik was slechts iemand van Ex on the Beach, hij had schijt aan mij en hij zou toch doen wat hij wilde. Ik gaf hem het advies om niet te stoer te doen via dit soort berichtjes, want we zouden elkaar vast een keer tegenkomen. En dan zou ik weleens willen zien of hij nog steeds zo stoer was. Een tijdje later kwamen we elkaar inderdaad tegen in Amsterdam. Ik pakte hem behoorlijk stevig vast. Hij begon letterlijk te shaken en me te smeken om even relaxed te doen. “Het is maar sociale media, sla me niet, waarom ben je zo agressief?” stamelde hij. Ik zei dat ik hem niet mannelijk genoeg vond om hem te slaan. Ik dwong af dat hij sorry tegen me zei. En dat hij een bitch is met nagellak. Rijk zei letterlijk: “Sorry, ik ben een bitch met nagellak, ik wil geen problemen, ik zal het niet meer doen, is het nu goed, zijn we nu weer vrienden?” Hij stond te trillen op zijn benen en wilde me de hand schudden. Ik wilde zijn hand niet schudden en zei: “Ik schud handen van mannen die zich als mannen gedragen, en daar val jij niet onder. Als je wat mannelijker was geweest, had ik je wél een paar tikken kunnen geven.” Drie maanden later heeft hij een podcast opgenomen met zijn broer Sam, met wie hij overigens ook schijnt te zoenen. Daarin zei hij dat ik helemaal strak stond en dronken was. Ik gebruik geen drugs en had toen net mijn eerste drankje op. Hij zei ook dat hij niet bang was geweest, maar hij stond bijna te janken, die poeplap. Hij doet stoer achter de microfoon, maar in het echt is hij een bang meisje. Ik ken vrouwen die stoerder zijn dan hij. Al die drie broers Hofman denken alleen aan views pakken. Ze hebben zelf niet heel veel talent of ruggengraat, het moet altijd over andermans rug. Schandalig dat ze Dries Roelvink zo te kakken hebben gezet. Walgelijke mensen zijn het.’

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

In de podcast Strikt Privé: ‘Het is ongelooflijk. Dit zegt dus het broertje van Tim Hofman, degene die in rep en roer was toen er een verdwaasde man een pistool afgaf bij BNNVara. Er moesten documentaires over gemaakt worden en slachtofferhulp, want die man had toch echt gezegd dat Tim Hofman dood moet. En dan heb je een broertje die dat over Dries Roelvink gaat zeggen. Waarom doe je dat? Dries Roelvink doodwensen omdat hij wijn drinkt in een filmpje en gehaktballen verkoopt. Dat slaat toch helemaal nergens op? Ik hoop dat deugneus Tim Hofman zijn broertje daar toch een keer op aanspreekt.’

Bram Moszkowicz - bijzitter Shownieuws

In Shownieuws: ‘Ik word kotsmisselijk als ik die jongens hoor. Wat een leeghoofden!’

Ton Hendriks - huizenbaas met harde vuisten

In augustus 2017 stapte Tim Hofman met draaiende camera het kantoor van de Nijmeegse vastgoedman Ton Hendriks binnen. Die zou de klachten van hurende studenten niet serieus nemen. Er ontstond een handgemeen waarbij Hofman een gebroken kaak en een hersenschudding opliep. Hendriks nu: ‘Ik ben helemaal niet meer met hem bezig. Hij is toen bij ons geweest, ik vind het een rare manier van doen. Maar het schijnt de jeugd aan te spreken. Die broers proberen ten koste van alles te scoren. Ik volg het niet en ik zit nooit op internet.’