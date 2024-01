James Worthy: 'Manchester City bezondigt zich al 15 (!) jaar aan maffiapraktijken'

Manchester City is al een paar jaar de beste voetbalclub van de wereld, maar ik ben er helemaal klaar mee. Dit gaat niet meer om schoonheid of om sportiviteit of om 22 mannen die achter een bal aanrennen, nee, dit zijn onversneden maffiapraktijken. City is namelijk al sinds 2009 de financiële regels aan zijn laars aan het lappen. Sinds 2009! In 2009 overleed Michael Jackson. In 2009 ging de DSB-bank failliet. In 2009 kreeg Jozef Fritzl zijn welverdiende straf. In 2009 kwamen Windows 7 en Angry Birds uit. Ik weet het: denken aan 2009 is bijna hetzelfde als denken aan de prehistorie. En City is dus al vijftien jaar lang de dans aan het ontspringen en ondertussen pakken ze alle prijzen die ze pakken kunnen. Ik kan er niet meer tegen. Manchester City heeft van het schavot een erepodium weten te maken. Een paar maanden geleden zag ik ze de Champions League winnen. Ik wist niet wat ik zag. Het was alsof ik Willem Holleeder de Elfstedentocht zag winnen.

Als Lance Armstrong in een monstertruck walst City over iedereen heen. Stijf van de financiële doping, maar met mooi voetbal. Mede hierdoor hoor je maar weinig over de 115 financiële regels die de club heeft verbroken. Ja, 115. Voetbalclubs die maar één regel hebben verbroken, hebben hun straf al lang gekregen. City heeft zo vaak de regels verbroken, dat het onderzoek jaren duurt. Dit is natuurlijk een heel slecht voorbeeld voor onze kinderen. City laat zien dat je beter 115 banken kunt beroven dan één bank. Dat is de les van vandaag.

Trainer Pep Guardiola laat Manchester City dus oogstrelend voetballen. Hij is de choreograaf van de duivel, en hij laat de duivel goddelijk dansen. Guardiola zorgt er al jaren voor dat je de vork en de staart niet meer ziet. Dankzij spelers als Kevin De Bruyne zien we de zwarte balkjes niet meer.

In 2009 gebruikten mensen nog spreekwoorden. Een populair spreekwoord was: ‘Eerlijkheid duurt het langst,’ maar in 2024 blijkt dat oneerlijkheid nog veel langer kan duren. Een zuiver geweten was ooit het beste oorkussen, maar met een onzuiver geweten kus je in no time de cup met de grote oren.

Manchester City heeft laten zien dat rechtdoorzee niets meer dan een omweg is. Als je wilt winnen, moet je bochten maken. 115 bochten om precies te zijn. Zorg voor golven en wordt onnavolgbaar. Breek alle regels, pak wat lijm en plak je eigen waarheid in elkaar. Fabriceer een rookgordijn van gebakken lucht.

Ook dit jaar zal City ongetwijfeld twee of drie prijzen gaan pakken. Want zo zijn ze. Als eksters met een studieschuld vliegen ze af op alles wat glimt.

In 2009 gebruikten mensen nog spreekwoorden. Een ander populair spreekwoord was: ‘De druppel die de beker doet overlopen.’ De bekers van City hebben geen bodem en kunnen dus niet overlopen. Ze kunnen alle druppels aan. Zie ze proosten op de ondergang van het voetbal.