Wederom flinke stijging in peilingen voor PVV

Bij Geert Wilders daarentegen kan de vlag uit. Hij plaatst dan ook vol trots de nieuwste peilingen op zijn X-account. De PVV stijgt met in totaal 12 zetels in de nieuwste peilingen en dat brengt de partij van Wilders op in totaal 49 zetels.

* * * F A N T A S T I S C H * * *



PVV op 49 zetels!



💪🇳🇱❤️ pic.twitter.com/kLKJGokNMc — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 20, 2024

Andere partijen

Niet iedereen zal vol vreugde naar de nieuwste zetelpeilingen kijken. Vooral bij de VVD is een flinke daling te zien. Précies de 12 zetels die Wilders erbij krijgt, gaan verloren bij de VVD. Pieter Omtzigts NSC verliest 3 zetels en bij PvdA/GL is een daling van 2 zetels te zien. Caroline van der Plas daarentegen zit in de lift. Haar partij BBB stijgt met 2 zetels volgens de nieuwste peilingen.