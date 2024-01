6 redenen waarom kaartspellen je geestelijke gezondheid verbeteren

Speel je graag een potje poker of Blackjack? Dan hebben we goed nieuws voor je, want dit is prima voor je geestelijke gezondheid! Kaartspellen zorgen al eeuwenlang voor vermaak én ze houden je jong, met tal van andere voordelen voor je gezondheid. Hier heb je een aantal goede redenen waarom kaartspellen kunnen bijdragen aan het bevorderen en behouden van een gezonde geest.