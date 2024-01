Wilders trapt formatieweek 7 af met tweet: 'Zure Yesilgöz'

Misdaad

Killer met klasse: Malcolm Macarthur sloeg toe als een beest

Dublin, 1982. Malcolm Macarthur is een graag geziene gast in intellectuele kringen en leidt een zorgeloos bestaan. Tot zijn erfenis opdroogt en hij uit geldgebrek besluit een bank te beroven. In de aanloop vermoordt hij op brute wijze twee onschuldige mensen. Een kleine dertig jaar later heeft Macarthur zijn straf uitgezeten en stemt hij in met het verzoek van journalist Mark O’Connell om zijn verhaal op te schrijven. Een voorpublicatie.