Geert Wilders over Frans Timmermans: 'De arme man heeft een Wilders-obsessie'

‘De PVV is niet de weg voor dit land,’ aldus Timmermans in zijn toespraak. Daarnaast liet hij ook doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de politieke kopstukken van de overige formerende partijen NSC, BBB en VVD.

Timmermans heeft op X gezien dat verschillende politici die aan de formatietafel zitten, 'elkaar de maat nemen'. 'Hoe gaat dat als ze terugkomen aan die tafel? Ik heb het nog nooit zo meegemaakt hoor. Het tekent de manier van omgang met elkaar,’ aldus Timmermans.

Wilders en de PVV

Ook over Geert Wilders liet de PvdA/GL-voorman zich op de ledendag in Eindhoven stevig uit. Zo deelde hij zijn vrees dat als Wilders aan de macht komt, hij 'de vrije media onder controle wil krijgen.'

'Wilders maakt deel uit van een ideologische stroming die controle wil over de waarheid, dat zie je Trump en (de Italiaanse premier) Meloni ook doen.' Daarnaast waarschuwde de PvdA/GL'er: 'Een partij die zich partij voor de vrijheid noemt, maar 1 miljoen Nederlanders op de tweede plaats wil zetten, kan geen hoeder zijn van de vrijheid van dit land.'

De arme man heeft een Wilders-obsessie. https://t.co/TVuUOLEJNy — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 4, 2024

Reactie Wilders

Als het aan Timmermans ligt, is de strijd nog niet gestreden, ondanks de verkiezingsuitslag van afgelopen november. Zo liet de PvdA/GL-voorman op de ledendag weten strijdbaar te worden van de nieuwe verhoudingen in de Kamer: 'We zitten niet in een slechte positie. We hebben een inhoudelijk zeer sterke fractie, we maken het ze erg moeilijk.'

Waar Frans Timmermans behoorlijk wat woorden gebruikte voor Geert Wilders, hield de PVV'er het zelf kort en bondig. Op X reageerde hij op de uitspraken: 'De arme man heeft een Wilders-obsessie.'