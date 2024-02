Acteur William Shatner: 'Voor alles is een verklaring, maar misschien moeten we eerst wat beter kijken?'

William Shatner zit geduldig in de schommelstoel van zijn woonkamer te wachten tot ik het knopje heb gevonden waarmee we elkaar tijdens het Zoom-gesprek kunnen verstaan. Terwijl ik worstel met de techniek tikt hij tegen zijn oortje, wachtend op een signaal. ‘Beter zo?’ ‘Niet alleen beter, het werkt!’ Bulderende lach. Hoeveel nerveus klunzende journalisten zou hij sinds de pandemie al zo te woord hebben gestaan?

De reden voor het gesprek is een nieuw seizoen van The UnXplained with William Shatner, de populaire reeks op The HISTORY Channel waarin raadselachtige fenomenen tegen het licht worden gehouden. Van de discussie of de Mothman echt bestaat tot de vraag waar de mythische junglestad van Honduras zich bevindt: The UnXplained is een hitreeks voor HISTORY. Elke aflevering komt een aantal deskundigen aan het woord, maar de show is toch vooral Shatners kindje. Hij presenteert, doet de voice over en heeft inspraak in de onderwerpkeuze. Weinig mensen weten de raadselen van moeder natuur zo spannend te brengen als Bill Shatner met zijn diepe stem en perfecte gevoel voor intonatie. Het schaart hem in de rijen van memorabele insprekers als David Attenborough en Orson Welles.

Vanuit de productie was het vriendelijk verzoek gekomen om het onderwerp Star Trek tot een absoluut minimum te beperken en helemaal af te zien van vragen over Shatners privéleven. Geen probleem, er blijft genoeg over om te bespreken, want Bill heeft gedurende zijn ruim 80 (!) jaar in de business genoeg interessants gedaan. Maar eerst praten we nog wat verder over The UnXplained, een typisch geval van een heimelijk tv-genoegen. Het aangedragen wetenschappelijk bewijs is soms wat mager maar de onderwerpkeuze is top en vooral: zeer breed. Wat is Shatners rol daarin? ‘Omdat ik veel lees krijg ik vaak bijzondere verhalen onder ogen, en die speel ik dan weer door naar de makers. En soms leidt dat tot afleveringen. Ik las laatst bijvoorbeeld een interessant boek over taal en de vraag waar woorden vandaan komen. De manier waarop taal evolueert is fascinerend, hoe mensen woorden verzinnen. Ik ben zelf dol door paarden, en er is archeologisch bewijs dat het paard zo’n tienduizend jaar geleden door mensen werd getemd tot huisdier. Maar wie kwam er op het idee om dat getemde beest vervolgens ‘horse’ te noemen? Hopelijk gaan we hier nog eens een programma over maken.’

Vreemde wezens

Geen broodje aap-verhaal of The UnXplained heeft er wel eens in gebeten. Komen er wel eens onderwerpen langs waarvan Shatner denkt: dit is te idioot voor woorden? ‘Absoluut! Komend seizoen hebben we een aflevering over vreemde wezens, die bovennatuurlijk lijken maar toch door veel mensen zijn gezien, of in elk geval sporen hebben nagelaten omdat ze iets of iemand in stukken hebben gescheurd. Fysiek bewijs, waardoor je je moet afvragen: wat is hier nou echt gebeurd? Op zo’n moment moet je jezelf openstellen voor de mogelijkheid dat we omringd worden door zaken waar we niets van snappen. We weten nu dat enorme dinosauriërs zich hebben ontwikkelden tot kleine vogels. Maar de mensen die als eerste die theorie opperden werden voor gek verklaard.’

Hij vertelt over het tijdperk waarin primitieve zeedieren pijlsnel evolueerden om daarna spoorloos te verdwijnen. ‘Waarom zijn die allemaal verdwenen? Zijn sommige wellicht geëvolueerd in dieren die we vandaag te dag wel kennen? Houden anderen zich wellicht schuil op plekken waar we ze niet kunnen vinden?’ Wanneer ik voorzichtig opper dat het ontkrachten van mysterieuze verschijnselen geen prioriteit heeft bij The UnXplained wijst hij me direct terecht. ‘Zeker wel! We stellen vast waar bepaalde verschijnselen vandaan komen, en dan verzamelen we experts die geen reden hebben om wetenschappelijke verklaringen in twijfel te trekken, en confronteren hen met de feiten. Voor alles is een verklaring, maar misschien moeten we eerst wat beter kijken?’

Dus mysteries zijn eigenlijk alledaagse zaken die we gewoon nog niet goed begrijpen?

‘Exact!’

Seizoen 3 van The UnXplained with William Shatner start 5 februari OM 20:30 op The HISTORY Channel en wordt elke zaterdag om 22:20 herhaald.