James Worthy: 'Ik ben blij dat ik negen jaar van mijn leven met Jürgen Klopp heb mogen delen'

‘Wat gaat er nu door je heen?’ vraagt de meneer van de radio. Ik sta op het schoolplein. Een minuut geleden heeft Jürgen Klopp bekendgemaakt dat hij na dit seizoen stopt bij Liverpool. ‘Het voelt als liefdesverdriet, maar ik voel vooral dankbaarheid. Ik ben blij dat ik negen jaar van mijn leven met hem heb mogen delen. Serieus. Negen jaar geleden stapte Klopp aan boord van een wrak en sindsdien hebben we wind mee.’

‘Beschrijf hem eens voor onze luisteraars. Beschrijf hem eens in drie woorden,’ vraagt de presentator.

‘Sorry, maar voor een man als Klopp heb ik meer dan drie woorden nodig. Een voetbalclub is als een geliefde en een trainer is vaak niets meer dan een schoonvader. Dankzij Klopp heb ik soms meer van de schoonvader dan van de dochter gehouden.’

‘Dat is speciaal. Ik hoor ook echt emotie in je stem. Wat is dat toch met voetbal en emotie?’

‘Dit vraag ik mezelf soms ook af. Ik ben heel jaloers op mensen die voetbal als hobby kunnen zien. Als iets waar ze plezier uit kunnen halen. Emotie maakt alles ingewikkelder. Zo staat de urn van mijn vader in onze boekenkast en elke wedstrijddag leg ik mijn hand op de urn en dan kan ik voelen hoeveel doelpunten Liverpool gaat maken.’

‘En heeft de urn vaak gelijk?’

‘Nee, bijna nooit, maar ik zal het blijven doen. Dat is wat voetbal is. Het draait om routines en om bijgeloof. Om jezelf voor de gek houden.’

‘Klopp heeft ook veel tegenstanders. Veel liefhebbers vinden hem overdreven. Ze noemen hem een acteur. Hoe hij langs het veld staat te stampen als een operaschurk.’

‘Daarom ben ik juist zo dol op hem. Hij laat emotie zien. Hij schaamt zich niet voor zijn uitspattingen. Nogmaals, voetbal is emotie. Ik heb niets met trainers die eruitzien als een accountant en heel goed rustig kunnen blijven. Klopp heeft van zijn trainersvak een thuisvak weten te maken. Zijn emotie is geen trucje, nee, zijn emotie is brandstof. Als ik hem zie, weet ik dat ik geen supporter, maar familie ben. Als ik hem zie, weet ik dat dit nooit een hobby kan worden.’

‘Dit is de laatste vraag. We moeten door naar het volgende onderwerp. Er is weer een wolf in ons land gesignaleerd. Maar Klopp verlaat dus het voetbal en kiest voor zijn familie. Wat nu voor Liverpool?’

‘Niemand is groter dan de club. Zelfs Klopp niet. Hij heeft de club weer zo groot gemaakt, dat hij onmogelijk groter dan de club kan zijn. Wat nu? Ik ga genieten van zijn laatste maanden. Ik ga afscheid nemen. En dan rouwen. Met een glimlach dat wel. Klopp kiest voor zijn gezin en dat is prachtig. Voetbal is alles, maar familie is net iets meer dan alles.’

'Familie is net iets meer dan alles. Bedankt, James Worthy.