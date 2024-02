Drie formerende kopstukken steunen elkaar, Omtzigt hanteert nog altijd radiostilte

'De kiezer heeft gesproken. En wil een ander beleid,' begint Geert Wilders op X. 'Ik vind dat de inzet van de partijen die nu onderhandelen dan ook echt moet zijn om er samen uit te komen. Dat moet ook echt gaan lukken. Omdat dat het beste is voor Nederland!' twittert de PVV'er.

VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz laat via het platform weten zich bij de tweet van Wilders aan te sluiten. Ook Caroline van der Plas (BBB) laat van zich horen: 'Zo staat BBB er ook in!'

Omtzigt daarentegen is stil en reageert niet op de tweet van de PVV'er. Het is niet zo dat de NSC'er helemaal aan radiostilte doet op het platform. Een aantal dagen geleden liet Omtzigt zich nog kritisch uit over de boerenprotesten: 'Verkapte dreigementen zijn niet OK. Daar neem je gewoon afstand van @lientje1967 (Caroline).'

Reactie vanuit links

Waar Pieter kiest voor stilte, voelde Rob Jetten (D66) zich duidelijk wél geroepen om van zich te laten horen. Hij reageert op de drie politieke kopstukken: 'Nou, succes jongens.'

Formatie

In de eerste periode van de formatie leek het allemaal rustig te verlopen, echter de spanning liep de afgelopen tijd op. Dit begon toen de VVD in de Eerste Kamer vóór de spreidingswet stemde. VVD'er Yesilgöz sneerde vervolgens richting Wilders op een congres van haar eigen partij dat boze berichten op X ervoor kunnen zorgen dat iemand verkiezingen kan winnen. Intussen gaven ook Omtzigt en Van der Plas elkaar op X steken onder water.

Kortom, de irritaties in Den Haag lijken steeds meer op te lopen. Ook tegenover de pers waren de politieke kopstukken niet écht positief. Toch wil informateur Ronald Plasterk half februari met een verslag komen over de afgelopen weken. Daarnaast zal hij duidelijkheid geven of de partijen verder kunnen formeren met elkaar.