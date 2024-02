NSC staakt formatiegesprekken: 'Financiële situatie veel ernstiger dan gedacht'

De partijleider zegt dat zijn besluit te maken heeft met financiële tegenvallers voor de staatskas. Deze informatie is pas deze week bij de partijen terechtgekomen, aldus Omtzigt.

Volgens de NSC'er beschikte informateur Ronald Plasterk al enige tijd over deze informatie en dat lijkt Omtzigt hem te verwijten. 'Er zijn een twintigtal brieven over de staat van de overheidsfinanciën naar de informateur gegaan. Die lagen al weken op het bureau. Daarin wordt duidelijk dat de financiële situatie veel ernstiger is dan gedacht', zegt de NSC-voorman.

Brief aan de leden

'Door het lezen van de brieven vandaag is NSC zeer geschrokken. NSC stelt vast dat we sinds vandaag met andere financiële verwachtingen voor de komende jaren zitten. NSC wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen', aldus Pieter Omtzigt in een brief aan de leden van de partij.

PVV, VVD en BBB

Zondag plaatste PVV-voorman Geert Wilders een tweet, waarop Dilan Yesilgöz (VVD) en BBB'er Caroline van der Plas reageerden er hetzelfde in te staan. Hieruit kwam naar voren dat de drie formerende partijen de inzet hadden om er samen uit te komen. Vanuit Pieter Omtzigt bleef het stil.

De overgebleven partijen reageren vol verbazing op het besluit van Omtzigt en NSC. 'Ben zeer verbaasd. We zaten middenin constructieve gesprekken, ook vandaag. Hoop dat we snel om tafel kunnen om te horen wat hier precies aan de hand is', schrijft VVD-voorvrouw Yesilgöz op X.

Geert Wilders schrijft op het platform 'Ongelooflijk wat teleurstellend. Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omtzigt de handdoek in de ring terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp er helemaal niets van.'

En ook BBB'er Caroline van der Plas deelt haar mening op X. 'Het is voor ons een totale verrassing dat Pieter Omtzigt (NSC) besloten heeft van tafel te gaan en niet meer te praten. Dit terwijl we tot en met vandaag constructief spraken in een goede sfeer. Verbijsterend dit', aldus Van der Plas.

De partij van Omtzigt stapt uit de gesprekken, maar liet weten open te blijven staan voor mogelijke steun voor een minderheidskabinet of een ander soort kabinet met brede steun in de Kamer.