Nieuwe Revu's kijktip: 'Arctic Ascent'

Honnold is inmiddels vader en maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dus is zijn nieuwe uitdaging beklimming en expeditie ineen. Onderweg naar de berg Ingmikortilaq op Groenland verzamelen Honnold en een team van onderzoekers data over de toestand van het ijs. Zo dalen ze af in diepe gletsjerputten om te zien hoe hard het water eronder smelt.

Op de route naar Ingmikortilaq moet een pittige wand beklommen worden om rotsmonsters te kunnen nemen. Ook de wetenschappers gaan mee omhoog, voor een enkeling de eerste keer. En o ja, het is ijsberenland. Er valt dus heel wat te nagelbijten in Arctic Ascent. Het zijn lang niet altijd de hoogste bergen ter wereld die de grootste uitdagingen bieden voor klimmers. Op Groenland zijn complete ketens nooit bedwongen. Ingmikortilaq zelf ligt als een vesting in zee, een steile klif van 1200 meter met wanden vol loszittend steen. ‘Alsof je een kaartenhuis beklimt,’ aldus Honnold. Bovenmenselijke prestaties, adembenemende beelden.

Arctic Ascent is nu te zien op National Geographic.