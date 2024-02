Scheurtjes binnen NSC: 'Dit verdient geen schoonheidsprijs'

Showbizz

Zanger Raymond van het Groenewoud: ‘Tot nu toe was het een goeie rit'

De Vlaamse zanger en tekstdichter Raymond van het Groenewoud is 73, maar stoppen is voorlopig geen optie. Sterker: er is een nieuwe plaat en een tournee die hem langs zalen in Nederland en België zal leiden. Fijne aanleiding voor een gesprek over zijn langdurige carrière in de muziekwereld: ‘Drugs durfde ik niet. Mensen die mij goed kennen, zeggen altijd: maar goed ook, want je bent al geschift genoeg.’