Nieuwe Revu's doe-tip: 'Zelensky Hier'

Grappen maken over een oorlog ligt gevoelig, maar in de voorstelling Zelensky hier is het niet meer dan logisch. Volodymyr Zelensky begon immers zelf zijn loopbaan als komiek. We krijgen zelfs diens cabaretsketch voorgeschoteld waarin hij een pianoduet speelt met Poetin: zonder handen, beide mannen gebruiken alleen hun stijve lul.

De leden van De Theatertroep waren verbaasd dat er zich op 22 uur rijden van ons een catastrofe voltrekt waarvoor de aandacht lijkt te verslappen. Met Zelensky hier heeft het collectief niet alleen een verrassend intiem portret van de politicus gemaakt, het is ook een voorstelling tegen het vergeten. Met rake sketches, liedjes en speeches, echt en fictief, analyseren ze een conflict dat ook ons aangaat. Ze serveren wodka en kruipen in het hoofd van een van de meest complexe leiders van onze tijd. Een man die ooit zei: ‘Humor is een wapen.’

Zelensky Hier van De Theatertroep is al vanaf 10 februari in heel Nederland te zien.