Wilders tijdens formatiedebat: 'Wij zijn geen weglopers'

Wilders richtte zijn pijlen direct op Pieter Omtzigt. Hij noemde het een 'gotspe' dat de NSC'er 'per appje' had laten weten te stoppen met de formatiegesprekken. 'Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt ineens wegliep,' aldus de PVV-leider. Ook hekelde hij het feit dat Omtzigt eerst de pers informeerde over zijn besluit en daarna pas zijn gesprekspartners.

10 januari

Omtzigt liet op 10 januari al weten aan zijn eigen partij niet in een kabinet met de PVV te willen stappen. Toch bleef Wilders mogelijkheden zien: 'We zijn geen weglopers, we zagen andere mogelijkheden. En die zien we nog steeds.'

Meerdere Kamerleden vroegen zich af waarom er nog zo lang is doorgepraat na het besluit van Omtzigt. Volgens Wilders was dit omdat de NSC-voorman tegen de andere formerende partijen niet had gezegd dat hij niet wilde doorpraten. Omtzigt zou daarnaast gesproken hebben over onder andere gedoogsteun aan een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB, of een extraparlementair parlement.

In de fase van de formatie waar de partijen zich in bevonden, mocht volgens Wilders nog niet over de vorm worden gesproken. Hij zei dat hij er alles aan had gedaan wat hij maar kon doen om de boel bij elkaar te houden: 'Het was nota bene mijn initiatief om nog twee dagen op een externe locatie, het ministerie van Justitie, te gaan zitten om te zorgen dat er nog schot in kwam.'