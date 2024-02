Dilan Yesilgöz: 'Ik heb een stap vooruit gezet en verwacht dat de heer Omtzigt dat ook doet'

'We bevinden ons in een politieke impasse. We zaten middenin gesprekken, die stopten vorige week opeens abrupt. We hebben de gesprekken nooit kunnen afmaken', begon de VVD'er. Yesilgöz liet hierbij weten vooruit te willen kijken. 'We zullen weer om tafel moeten', aldus Dilan Yesilgöz.

Stap naar voren

De VVD-voorvrouw zei tijdens het debat uit deze 'impasse' te willen komen en een 'stap naar voren' te doen. Dilan Yesilgöz liet weten te willen praten over een extraparlementair kabinet. Dit wel met gelijk committent van de vier partijen. 'Ik heb een stap vooruit gezet en ik verwacht dat de heer Omtzigt dat ook doet', aldus Yesilgöz.

Ondanks dat Nederland nog niet eerder een extraparlementair kabinet heeft gehad, was de VVD-voorvrouw duidelijk: 'Ik ga over mijn eigen route, ik vind een extraparlementair kabinet op dit moment het meest realistisch.'