Dilan Yesilgöz: ‘Jammer dat boa’s hoofddoekjes mogen dragen’

Dilan Yesilgöz zei het geen goed plan te vinden dat het beleid voor de buitengewone opsporingsambtenaren nu per gemeente anders is.

'Het gaat uiteindelijk om de neutraliteit waarvan we allemaal willen dat boa's en ook de politie die uitstralen', liet Yesilgöz weten. Volgens de minister is het niet goed dat nu in iedere gemeente een ander beleid geldt. De VVD'er zegt dat de boa's juist zelf een landelijke richtlijn willen.

Op dit moment geldt er echter wel een landelijke richtlijn die aangeeft dat neutraliteit gewenst is voor een toezichthouder of gemeentelijke handhaver. Deze richtlijn is nu nog niet dwingend. Yesilgöz liet weten dat zij er 'niet op tegen' zou zijn om deze wél dwingender te maken.

'Ik zou eigenlijk willen dat we uit deze discussie stappen en mensen hun werk laten doen in een uniform dat neutraal is', aldus de demissionair justitieminister. Yesilgöz liet daarnaast weten dat het aan de volgende minister van Justitie en Veiligheid is om hier daadwerkelijk beslissingen in te nemen.