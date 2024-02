Dit zijn de laatste trends op het gebied van schoenen

@media (max-width: 680px){#fig-65cf720a3eb10 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65cf720a3eb10 img{#fig-65cf720a3eb10 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65cf720a3eb10 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65cf720a3eb10 img{#fig-65cf720a3eb10 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65cf720a3eb10 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65cf720a3eb10 img{#fig-65cf720a3eb10 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Het zijn voorbeelden van trends op het gebied van schoenen . Welke van deze trends past bij 2024? Dit artikel zet ze voor je op een rijtje! In algemene zin is duurzaamheid een steeds bepalender thema geworden. Consumenten proberen zich vaker af te zetten tegen de consumptiemaatschappij die Nederland de afgelopen vijf tot tien jaar ontwikkeld heeft. Een maatschappij waarin gekozen wordt voor veel, het liefst tegen een zo laag mogelijke prijs. Anno 2024 is het populairder om te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit; een schoen, rok of bijvoorbeeld shirt waar je langere tijd plezier van hebt.

Sneakers met opvallend gekleurde details

De neon sneakers werden al kort aangehaald. Het zijn schoenen met enkele opvallende, neon kleurige details. Onder meer New Balance biedt verschillende modellen sneakers die goed aansluiten op deze trend. Kies voor een schoen met een gifgroen of bijvoorbeeld paars detail. Ze laten je op subtiele wijze opvallen en maken de schoen minder saai. Het mag af en toe best wat gekker in de kledingkeuzes die we maken. Kijk zelf eens bij een partij als Omoda , wanneer je op zoek bent naar schoenen en andersoortige kleding passend bij deze trend.

Boots om een statement mee te maken

Een andere trend voor 2024 is het gebruik van boots om een statement te maken. Deze laarzen mogen best wat hoger zijn; neem een model waarvan de bovenzijde van de laars net onder je knie valt. Niet alleen de lengte van de laars speelt mee. Kies voor een model met een opvallende gesp of bijvoorbeeld een slotje aan de zijkant. Het zijn schoenen die niet alleen opvallen, maar ook chique en modieus zijn. Liever een iets minder groot statement maken in je outfit? Ook de enkellaarsjes van een merk als Dr. Martens zijn in trek. Ze zijn iets subtieler qua stijl, maar nog steeds modieus en chic.

Kleine strikjes, grote strikjes op een schoen

Ook populair dit jaar: de schoen met strikjes. Sommige modellen hebben een hele subtiele strik, anderen juist een opvallende, grote strik. Combineer deze modellen schoenen met een strik in je haar om de outfit compleet te maken. Het verwerken van een strik in je haar hoort tot de trends van het afgelopen najaar op het gebied van haarmode.