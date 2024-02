Nieuwe Revu's doe-tip: 'Express Yourself'

Legendarisch werden zijn portretten van Herman Brood (vind dat fotoboek!), maar Wessel stroopte ook menig bar, club of fetisjkelder af voor dat ene beeld waarmee hij een subcultuur wist vast te leggen. Ondanks de vaak moeilijke omstandigheden waren de portretten zorgvuldig gecomponeerd, alsof Wessel gewoon in zijn eigen studio stond.

Toen het Rijksmuseum besloot om foto’s te gaan verzamelen over de leefwereld van Nederlandse jongeren, was Gerard een van de uitverkoren fotografen. Uit de aangeschafte werken is nu een selectie gemaakt voor de tentoonstelling Express Yourself. De foto’s zijn grotendeels in Amsterdam gemaakt, vaak op nog geen 1000 meter van Wessels eigen huis. Transpersonen, barvliegen, gabbers, soulkikkers, goths, exhibitionisten; allemaal met grote zorgvuldigheid vastgelegd. Ook de man die zichzelf van top tot teen als legpuzzel liet tatoeëren. Onze Gerard in het meest prestigieuze kunstinstituut van het land: mogen we hier trots op zijn?

Express Yourself: jeugdcultuur van 1981 tot 2012 van Gerard Wessel en André Bogaerts start 16 februari in het Rijksmuseum.