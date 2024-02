Jeroen Snel: 'Negatief puntje van koning Charles III: zijn temperament'

Het feit dat Charles op de Britse troon zit is te danken aan het feit dat koning Edward in 1936 na een krap jaartje al afstand deed van het koningschap om met zijn grote, door de regering afgekeurde, liefde te kunnen trouwen en diens broer George zijn taken daarom overnam. Om die reden werden later Elizabeth en nu hijzelf vorst van Groot-Brittannië. Na lang wachten, overigens. Maar liefst 73 jaar en 298 dagen moest hij geduld hebben. Zijn voorganger werd 96 jaar en stierf in het ambt. We kunnen aannemen dat geen mens op deze aardkloot ooit langer heeft gerepeteerd voor een rol dan deze meneer.

Liefdesdrama

Charles trouwde met prinses Diana en kreeg twee zonen: William en Harry. Zijn relatie met Diana werd aanvankelijk een sprookjeshuwelijk genoemd, maar mondde jaren later uit in een scheidingsdrama en uiteindelijk zelfs de dood van Lady Di. Opgejaagd door paparazzi in een amoureus samenzijn met Dodi Al-Fayed, raakte ze betrokken bij een fataal auto-ongeluk in Parijs. William en Harry waren op dat moment pas 14 en 12 jaar oud en het ongeluk zou Charles nog lang blijven achtervolgen. Pas de laatste jaren lijkt zijn huidige vrouw Camilla, die hij al kende voordat Diana in beeld kwam, in de harten van de Britten gesloten.

Familieperikelen

Nu hij zijn koningschap begonnen is, heeft Charles de nodige brandjes te blussen. Moeder Elizabeth sloot in september 2022 allesbehalve gerustgesteld haar ogen, aangezien de familie nogal wat onopgeloste schandalen te verwerken krijgt. Zo zat Charles met zijn notitieboekje aan de buis gekluisterd om te zien hoeveel punten uit zijn leven naar waarheid worden uitgebeeld in de veelgeprezen Netflix-serie The Crown, zit hij in zijn maag met de van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigde broer Andrew en kunnen zijn zonen William en Harry elkaar niet luchten of zien, sinds laatstgenoemde het voorbeeld van zijn overgrootoom volgde en uit de koninklijke familie stapte. Bovendien werd er onlangs kanker bij hem geconstateerd en zijn alle pijlen nu gericht op een spoedig herstel.

‘Hij heeft een kort lontje’

Wat vindt koning Charles III van zichzelf?

‘Ik heb geleerd zoals een aap dat doet. Door naar zijn moeder te kijken. Zolang er niet te veel eieren en tomaten naar me worden gegooid, komt het wel goed met mij.’

Wat vinden wij van koning Charles III?

Grandpa Wales laat zijn oren niet langer hangen naar ‘mummy’s’ wensen.

Wat vinden anderen van koning Charles III?

Jeroen Snel - royaltywatcher

‘Vanaf de seconde dat zijn moeder overleed, was Charles al koning, maar zijn status is nog meer veranderd na de officiële kroning op 6 mei vorig jaar. Hij is 75 jaar, maar vult zijn ambt op een heel eigentijdse manier in. Als prins zoomde hij al in op onderwerpen als klimaatverandering, vluchtelingenstromen en architectuur en nu als vorst is hij de groenste in zijn soort. Zo is de verwarming op Buckingham Palace sinds zijn aantreden wat graadjes omlaag gegaan, brandt er enkel verlichting in kamers waar hij op dat moment is, hergebruikt hij zijn badwater om planten mee te besproeien in de tuin en rijdt z’n auto op een combinatie van kaasresten en frituurvet. Dat moet een enorme stank geven als je erachter rijdt. Negatief puntje: zijn temperament. Waar zijn vader tijdens een fotoshoot eens geërgerd riep: “Just take the fucking picture”, daar was bij Charles vorig jaar het huis te klein toen zijn balpen vlekte bij het ondertekenen van een aantal documenten.’

Charles Groenhuijsen - Amerikakenner

‘Als ik moet kiezen tussen een koning en een president, dan ga ik voor dat laatste. Het is het meest democratische. Charles doet ontzettend zijn best, maar als je alle onderzoeken wat betreft waardering voor koningshuizen erop naslaat, dan is dat de laatste jaren vrij spectaculair gedaald. Ik ben blij dat ik Amalia of William niet ben, want hoe staat de zaak ervoor als zij het over pakweg vijftien jaar overnemen? Heeft de monarchie dan nog voldoende steun? Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Een wereld vol koningen, koninginnen en keizers is tamelijk uit de tijd en bestaat vooral bij de gratie pracht, praal en ander uiterlijk vertoon zoals gouden koetsen. De Amerikanen kunnen er op de inauguratiedag ook wat van, maar dat is toch anders.’

Justine Marcella - royaltywatcher

‘Zelfs met een oude mantel omgehangen en een pinkring om z’n dikke worstenvingers ziet die man er nog poepsjiek uit. I love it! Daarnaast vind ik, en daar zal Nederland me wel op afrekenen, zijn geschiedenis met Camilla toch wel iets heel romantisch hebben. Het is het bewijs dat ware liefde uiteindelijk zegeviert. Als koning heeft hij grote schoenen te vullen en het is jammer dat hij er niet meer de allerbeste leeftijd voor heeft. Willem-Alexander had met Máxima en drie jonge dochters de perfecte marketingtools om in 2013 aan de slag te gaan, dat heeft Charles allemaal niet meer. Hij moet het echt op brute kracht doen. Dat hij dik zeven decennia in de wachtkamer heeft gezeten, bestrijd ik ten volste. Met zijn liefdadigheidsstichting gaf hij meer dan een miljoen jongeren een nieuwe kans in het leven en met Cornwall heerste hij over een gebied waar ontzettend veel geld te verdienen was. Daarmee heeft hij zijn eigen monarchie binnen het koninkrijk gebouwd. Hij valt echter wel tussen twee generaties in, iets wat Elizabeth ook had en waar William straks ook mee te maken krijgt. Hij is aanzienlijk ouder dan bijvoorbeeld de kroonprinsessen van Nederland, Noorwegen en België.’

Johan Vlemmix - Oranjefan

‘Wat heeft die man lang moeten wachten, hè? Als Elizabeth eerder was afgetreden, zoals Beatrix bij ons deed, dan was Charles niet als bejaarde aan zijn koningschap begonnen en had hij nu al wat langer op de troon gezeten. Ik denk dat hij dan veel langer de tijd had gehad om dingen te bereiken dan nu het geval is. Charles heeft ontzettend veel geduld moeten hebben en het is te prijzen dat hij die rit helemaal heeft uitgezeten. Nu het eenmaal wel zover is en hij op een hoger niveau staat, moet hij nog voorzichtiger zijn met wat hij zegt. Zelfs zijn telefoongesprekken met Camilla werden ooit afgeluisterd, waardoor we nu allemaal weten dat hij stiekem haar tamponnetje zou willen zijn. Dat had hij beter in haar oor kunnen fluisteren.’