Politici over rellende Eritreeërs Den Haag: 'Laat ze lekker terug gaan als het daar zo goed is'

William Shatner: 'We zijn omringd door zaken die we niet snappen'

Begin februari is het nieuwe seizoen van The UnXplained, de populaire docureeks over mysterieuze zaken gestart. Nog wonderbaarlijker dan de onderwerpkeuze is misschien wel presentator William Shatner, die inmiddels met zijn achtste (!) decennium als entertainer bezig is. Wat drijft hem na al die jaren? ‘Soms moet je jezelf openstellen voor de mogelijkheid dat we omringd worden door zaken waar we niets van snappen.’