Wilders tekent wederom berg aan aangiftes bij de politie

Geert Wilders liet via X weten 52 aangiftes te hebben getekend wegens doodsbedreigingen. De PVV'er kreeg de bedreigingen op verschillende manieren binnen: 'Van video's tot tweets en emails.' Op het social mediaplatform gaf hij een inkijkje in het soort berichten dat hij de afgelopen tijd binnenkreeg.

52 aangiftes doodsbedreiging getekend van video’s tot tweets en emails: “RIP Wilders in één keer opblazen met raketwerpers en mortieren”, “we zullen je in stukken snijden”, “your head will be cut off”, “we will kill you In Sha Allah soon”, “we zullen je hoofd zien hangen, ook al… pic.twitter.com/Tdb1G653Yo — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 21, 2024

'In één keer opblazen'

'Rip Wilders in één keer opblazen met raketwerpers en mortieren', was één van de bedreigingen die de PVV'er onlangs ontving. Ook kreeg Wilders te maken met bedreigingen waarin ze zeiden hem in stukken te gaan snijden en zijn hoofd eraf te willen hakken. Andere bedreigingen als: 'We zullen je hoofd zien hangen, ook al moeten we daarvoor onze kinderen opofferen' en 'The slave of the Prophet will soon separate your head from your body' ontving de PVV-voorman.

Geert Wilders wordt al jaren 24/7 streng beveiligd. De PVV-voorman staat bekend als een politicus die de focus legt op het migratievraagstuk. De PVV'er deed in het verleden pittige uitspraken over de islam wat zorgde voor veel woede binnen de nationale en internationale moslimgemeenschap. Hierdoor staat de PVV'er al jaren op meerdere dodenlijsten.

Afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV de grootste partij van Nederland met in totaal 37 zetels. Lang niet iedere Nederlander was blij met deze uitslag, wat resulteerde in verschillende demonstraties en blijkbaar ook in nóg meer doodsbedreigingen aan het adres van de PVV-voorman.