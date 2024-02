Leon Verdonschot: 'Hans Bos is de kracht achter Gezin in Gevaar, een soort Nederlandse Taliban, met de Bijbel in plaats van de baard' 

Beste Hans Bos,

U bent de drijvende kracht achter Gezin in Gevaar, een soort Nederlandse versie van de Taliban, maar dan met de Bijbel in plaats van de baard. U was een van de organisaties achter het cancelen van schrijver Pim Lammers als auteur van de Kinderboekenweek. Fundamentalisten, ongeacht op welk heilig boek ze hun waanbeelden ook baseren, haten immers zowel het vrije woord als de kunsten.

Sinds vorig jaar heeft uw genootschap van absurd irrationelen een nieuw speerpunt: de Week van de Lentekriebels. Die projectweek, die komende week weer begint, bestaat al bijna twintig jaar op duizenden basisscholen. Kinderen krijgen lessen over hun lichaam, over relaties en over seksualiteit. Uit vele onderzoeken blijkt dat ze daardoor weerbaarder worden, minder onzeker over hun lijf en gevoelens en beter hun grenzen aangeven. Kinderen die goede voorlichting hebben gehad, beginnen bovendien later met seksuele handelingen. Dat is allemaal belangrijker dan ooit, nu kinderen via sociale media veel vroeger geconfronteerd worden met seksualiteit en dan juist op manieren die níét bijdragen aan hun weerbaarheid of zekerheid – integendeel. Bij de Kindertelefoon gaan de meeste vragen over seks, 4 procent van de meiden wordt gedwongen om een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf te versturen. Er waren al vele redenen voor goede voorlichting, en daar zijn alleen maar redenen bij gekomen.

Maar ja, dat zijn de feiten. En als het leven bij u om feiten draaide, was u nooit christenfundamentalist geworden. Uw leven draait om een reactionaire ideologie, ten diepste een bron van vrouwen- en homohaat. En de campagnemethode die u hanteert, kennen we van extreemrechts: de omdraaiing. In dit geval dus expertisecentrum Rutgers en de GGD, de organisaties achter de Week van de Lentekriebels, ervan beschuldigen dat juist zíj een ideologie aan kinderen willen opleggen. Dat zou dan een ideologie zijn van het promoten van onder meer pedofilie. Een even kwaadaardige als krankzinnige beschuldiging, maar de term ‘pedofilie’ in een discussie gooien zorgt voor zóveel rode vlekken voor ogen, dat het eigenlijk de overtreffende trap is van de Godwin. Vervolgens verdraait u de feiten en liegt er een paar bij, zodat het allemaal nog erger lijkt. Ook dit jaar. Op uw site staat letterlijk de leugen: ‘Rutgers leert kinderen van 8 zelfbevrediging te doen in groepen.’

Dan volgt stap drie: het inschakelen van uw ideologische stoottroepen. Vorig jaar waren dat nuttige idioten als Raisa Blommestijn (loog over Lentekriebellessen over anale seks), Thierry Baudet (loog over plaatjes over leren pijpen) en de oogverblindend onnozele Kim Feenstra. Kamerleden van SGP en Denk vielen meteen bij: de Ontvangenis van Maria was immers Onbevlekt, en Aïsja was negen toen de Profeet haar zelf de lentekriebels bijbracht.

De organisatoren van de nieuwe Week van de Lentekriebels, deze keer over online-weerbaarheid, hebben alle politieke partijen uitgenodigd voor een uitleg over de nieuwe campagne. FvD en Denk lieten al weten niet te komen, las ik. In de cultuuroorlog der reactionairen staan feiten immers alleen maar in de weg.