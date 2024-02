Wilders over minister Bruins Slot: 'Ze kan wuiven tot ze een ons weegt'

Showbizz

Evert Santegoeds: 'Ja, die Eus moet langzamerhand zijn waffel gaan houden'

In april wordt hij veertig, maar of Özcan Akyol zijn vriend Matthijs van Nieuwkerk zal uitnodigen en of die vervolgens ook daadwerkelijk een Turks taartje komt eten, is maar zeer de vraag...