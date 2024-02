Getest: dit zijn de beste online casino’s van Nederland

Online casino’s in Nederland

Sinds 1 oktober 2021 is online gokken in Nederland legaal. Daarom maken we een overzicht nieuwe online casino’s. De belangrijkste nieuwe online casino’s zetten we hier voor je op een rijtje.

Kansino

Een van de nieuwe online casino’s in Nederland. Daarnaast een van de populairste online casino’s en niet voor niks. Bij Kansino krijg je een welkomstbonus die kan oplopen tot wel 250 euro. Je moet wel 24 jaar of ouder zijn om van de bonus gebruik te kunnen maken. Je kunt de welkomstbonus alleen gebruiken bij de eerste storting en moet binnen 60 dagen worden ingezet. Om de maximale bonus van 250 euro te krijgen moet je een storting van 250 euro doen. Om het geldbedrag uit te kunnen betalen moet de bonus minimaal 30 keer worden ingezet in de eerste 30 dagen.

Spelaanbod

Bij Kansino vind je een groot spelaanbod van wel 2500 slots. De website is overzichtelijk met een goede filter zodat je snel vindt wat je zoekt. Wil je je winst laten uitbetalen? Dan staat deze binnen een minuut op je bankrekening. Natuurlijk zijn er ook een aantal minpuntjes. Bij Kansino vind je geen sportweddenschappen en er zijn een aantal slots waarbij de winkansen lager zijn. Deze slots hebben een lager uitbetalingspercentage.

Unibet

Unibet is een van de bekendste online casino’s. Het bedrijf heeft Zweedse roots en is vanaf juni 2022 te vinden op de Nederlandse markt. Op Unibet vind je een groot spelaanbod met zo’n 2200 online slots en een groot live casino met Nederlandse dealers. Daarnaast vind je een groot sportsbook waar je je niet snel mee zal vervelen. Ook bij Unibet krijg je een welkomstbonus. Als nieuwe speler kun je kiezen. Of je kiest een bonus van 125 gratis spins op online slots of 50 euro speltegoed dat je kunt inzetten bij het live casino. De bonusvoorwaarden zijn straightforward. Er is een minimumleeftijd van 24 jaar en beiden bonussen zijn een maand lang beschikbaar na registratie.

Spelaanbod

Bij Unibet vind je een compleet live casino. Je kunt hier blackjack en roulette spelen met Nederlandse dealers. Je vindt hier ook slottoernooien. Doe je hieraan mee dan maak je kans op geldprijzen tot wel 5000 euro.

Jacks casino online

De site van dit online casino zit logisch en goed in elkaar. Met ruim 1950 slots is er bij Jacks genoeg om je een tijd lang te kunnen vermaken. Natuurlijk krijg je ook hier een welkomstbonus. Bij je eerste storting krijg je een bonus van maximaal 150 euro. Daarnaast krijg je ook nog gratis spins van een euro per stuk. Daarmee maak je een goede winkans. Hoeveel gratis spins je krijgt hangt af van de hoogte van je eerste storting.

Spelaanbod

Jacks casino online heeft een live casino met een eigen roulettetafel en vier blackjacktafels. Daarnaast kun je live baccarrat spelen. Dit is het enige live online casino waar je vanaf 10 cent roulette kunt spelen. Bij dit online casino vind je ook een uitgebreid sportsbook.

Betnation

Hier speel je op zo’n 2000 verschillende slots en kun je spelen in een mooi live casino. Bij Betnation vind je geen hoge welkomstbonus, maar als je een keer een storting hebt gedaan, dan krijg je zeker twee keer per week gratis spins of tegoed voor het live casino. Je hoeft deze bonus niet rond te spelen, wat je wint, kun je gelijk laten uitbetalen.

Spelaanbod

Betnation organiseert vaak slottoernooien. Voor iedere euro die je inzet op een bepaald spel ontvang je een ticket. Uit alle tickets worden de winnaars getrokken. Daarnaast krijgen alle deelnemers aan het toernooi ook nog 10 gratis spins na afloop. Om kans te maken op een prijs hoef je dus geen hoge bedragen in te zetten.

Fairplay Online

Bij Fairplay Online vind je een wekelijkse bonus op vrijdag, zaterdag en zondag die varieert van 25 tot 100 euro. Wil je in het weekend een gokje wagen, dan is dit dus een prima aanbieding. Bij Fairplay krijg je daarnaast een welkomstbonus van 100%. Dat betekent dat als je 20 euro stort, je een bonus van 20 euro ontvangt. Je komt alleen in aanmerking voor de welkomstbonus als je 24 of ouder bent.

Spelaanbod

Bij Fairplay Online vind je 1850 slots. Je vindt hier populaire spellen als Sweet Bonanza en Book of Ra. Verder heeft Fairplay Online een live casino met roulette-tafels en blackjack. In het live casino kun je geen poker spelen. Bij Fairplay Online kun je niet sportwedden.