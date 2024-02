Nieuwe Revu's kijktip: 'Shogun'

Basis vormt de geliefde boekenreeks van James Clavell over een bloedige burgeroorlog in 17de-eeuws Japan. Terwijl vijf krijgsheren elkaar de macht betwisten, proberen Europese zeevarende naties een voet tussen de deur te krijgen van het hermetisch gesloten eilandenrijk. De aangespoelde Britse stuurman John Blackthorn (Cosmo Jarvis) maakt het allemaal van zeer nabij mee.

In de pilot van Shogun worden veel GoT-hokjes aangevinkt. Enorme sets, veel personages, brute actie en op gezette tijden een portie seks. So far, so good. Een andere pre is het inhuren van grote Japanse sterren. Tadanobu Asano valt positief op als woeste commandant die graag westerlingen levend kookt om te zien of ze anders sterven. (Uitkomst: nee.) Popster Anna Sawai is het bloedmooie liefje van Blackthorn. Jarvis moet nog een beetje groeien in zijn rol, maar krijgt de tijd. Disney+ heeft tien episodes besteld. En dan zijn er nog veel boeken te gaan.

Shogun start 27 februari op FX/Disney+.