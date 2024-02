4 tips voor bij het solliciteren

@media (max-width: 680px){#fig-65e0956364f32 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e0956364f32 img{#fig-65e0956364f32 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e0956364f32 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e0956364f32 img{#fig-65e0956364f32 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e0956364f32 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e0956364f32 img{#fig-65e0956364f32 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

1. Stem je cv en motivatiebrief af op de vacature

Solliciteren is niet altijd even gemakkelijk. Het begint allemaal met je cv en motivatiebrief. Wat zet je erin en wat juist niet? Dat is een vraag die velen zich vaak bezighoudt. De eerste tip is dan ook om je motivatiebrief en cv af te stemmen op de vacature van het bedrijf. Wat vragen ze precies en hoe ziet voor hen de juiste kandidaat eruit?

Een zorginstelling vraagt bijvoorbeeld hele andere eigenschappen dan een bureau dat gespecialiseerd is in marketing. Neem daarom de vacature goed door en highlight wat belangrijk is voor het bedrijf. Bij vacatures in de zorg is het wellicht belangrijk dat je flexibel bent en empathisch vermogen hebt. Je werkt namelijk vaak met wisseldiensten en met diverse personen. Neem dit soort punten dan ook mee in je motivatiebrief. Leg situaties uit, zodat je de eigenschappen kan onderbouwen.

2. Ken de ins en outs van het bedrijf

Verder vindt het bedrijf het natuurlijk ook leuk om zelf te horen waarom je precies bij ze wilt werken. Er zijn immers genoeg bedrijven die soms hetzelfde aanbieden, maar waarom kies je dan specifiek voor hun? Ze zullen het waarderen als je daar wat dieper op ingaat. Bekijk hun missie en visie en leg uit waarom die past bij jou.

Bij vacatures in het onderwijs is het bijvoorbeeld belangrijk om te laten zien dat je de onderwijsfilosofie van de instelling begrijpt en deelt. Scholen en universiteiten zoeken vaak naar leraren en academisch personeel die niet alleen kennis overbrengen, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen of studenten. Toon dus aan dat je niet alleen de onderwijssector kent, maar ook de specifieke instelling waar je solliciteert.

3. Maak een goede eerste indruk

De eerste indruk is allesbepalend. Dit geldt voor alle sollicitatiegesprekken. Zorg dat je professioneel en verzorgd overkomt en bereid je natuurlijk goed voor op het gesprek. Dit toont aan dat je serieus bent over de baan en respect hebt voor het bedrijf en de mensen die er werken. Zij stellen voornamelijk de vragen, maar stel er ook eens een paar terug. Op die manier wordt het een actief gesprek in plaats van een eenzijdig gesprek.

4. Wees niet bang voor een afwijzing

Afwijzingen horen er nou eenmaal bij. Het is vaak niets persoonlijks. Ze hebben dan bijvoorbeeld gekozen voor een andere kandidaat met net wat meer werkervaring. Laat je vooral niet uit het veld slaan. Als de ene deur dichtgaat, gaat er vast een andere deur weer open. Bovendien kan je altijd vragen naar de reden waarom ze niet voor je hebben gekozen. Wellicht hebben ze nog wat tips die je mee kan nemen naar de volgende sollicitatie. Sta open voor feedback, want alleen zo ga je vooruit.