Luxe apparatuur voor keukens populair bij Nederlandse huishoudens

Wie de laatste cijfers over de keukensector analyseert, merkt al snel op dat de vraag naar keukens de afgelopen jaren steeg. Zeker in de periode rond de pandemie besloot een groot aantal huishoudens de keuken in huis te vervangen. Lang niet altijd werd hierbij gezocht naar goedkope keukens . Keukens met luxe apparatuur, zoals een heetwaterkraan en zelfs een wijnkoelkast, waren minstens zo populair. Nog steeds zoeken veel huishoudens naar keukens die van alle gemakken voorzien zijn. Less is more! In plaats van de combinatie van een traditionele kraan met een losse waterkoker op het aanrechtblad, kiest men tegenwoordig voor een kraan van Quooker of een vergelijkbare producent. Sommige van deze kranen leveren naast kokend water ook een bruisend en gekoeld drankje. Een fijn vooruitzicht voor de steeds warmere zomermaanden. Dit artikel zet de trends op het gebied van keukens op een rijtje. Wat valt anno 2024 in de smaak bij de Nederlandse consument?

Moderne keukens met een chique uitstraling

Een van de trends van dit moment: de keuze voor een moderne keuken met een chique uitstraling. Hoewel de moderne keuken zich in beginsel lastig laat definiëren, zijn er online voldoende voorbeelden van te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een volledig zwarte keuken, soms uitgevoerd met enkele goudkleurige accenten. Populair is bijvoorbeeld de goudkleurige kraan. Het geeft de donkere keuken een luxe touch! Ook een volledig witte keuken is in trek. Vergelijkbaar met de zwarte moderne keuken, komt ook binnen zo’n witte keuken een goudkleurige kraan goed tot z’n recht. Datzelfde geldt voor de goudkleurige handgrepen op keukenkastjes.



Overigens worden die handgrepen net zo makkelijk weggelaten in het keukenontwerp. Zoals genoemd, less is more: greeploze keukenkastjes winnen het steeds vaker van de modellen met handvat. Nadeel van deze greeploze varianten is het risico op vingerafdrukken. Een poetsdoek in een van de keukenkastjes om ze snel weer te kunnen verwijderen is zodoende geen overbodige luxe in deze keukens.

Natuurlijke en duurzame materialen in keukens

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de hedendaagse samenleving. Ook bij het ontwerpen van keukens wordt aan duurzaamheid gedacht. Op verschillende manieren! Zo wordt heel bewust gekozen voor het gebruik van natuurlijke materialen in deze ruimte. Denk aan keukenkastjes van een robuust soort hout. Of denk aan een aanrechtblad van materialen als graniet of composiet. In een landelijke keuken wordt vaak gekozen voor een werkblad van graniet. Het zijn materialen die lang mooi blijven en maar weinig onderhoud nodig hebben. Ze passen daarnaast goed bij de verschillende keukenstijlen die eerder genoemd werden. Welke van deze materialen spreekt jou het meeste aan?



Een andere vorm van duurzaamheid is die van het energieverbruik van keukenapparaten. De groene apparatuur wint het van de modellen met een oranje of rood label. Hoewel groene apparatuur soms meer kost in de aanschaf, levert het over een langere termijn een financieel voordeel op. Kwalitatief goede apparatuur verbruikt minder energie en gaat daarnaast langer mee. In nieuwe keukens wordt vrijwel standaard gekozen voor een kookplaat op basis van inductie. Zeker in combinatie met zonnepanelen is dit interessant.

Verschillende vormen van luxe apparatuur

Terug naar de luxe apparatuur in keukens. Niet alleen de heetwaterkraan en wijnkoelkast zijn er voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld ook aan de moderne kookplaten, welke voorzien zijn van een afzuigsysteem. Het maakt dat je de afzuigkap aan de wand niet langer nodig hebt. Vaak vormt zo’n afzuigkap bepaald geen sieraad in het interieur van de keuken. Bij een kookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem wordt de vuile lucht weggezogen, gefilterd en vervolgens weer de ruimte in geblazen. Je hoeft de kookplaat zodoende niet aan te sluiten op de afzuiging naar buiten toe. Wel zo makkelijk!