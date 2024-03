Nieuwe Revu's doe-tip: 'The Mocks: Do You Want Me Too?'

Deze Beatles-fanaten uit Nieuw-Vennep benaderen de Merseybeat met de frisheid van punk. Met die instelling doken ze de analoge studio van Arjan Spies in voor hun debuutelpee. De gitarist van The Kik weet hoe je energie vastlegt.

In een week werd Do You Want Me Too? eruit geknald. En wat blijkt: The Mocks kunnen ook heel goed een sixties rocksong in elkaar zetten. Hun geheime wapen daarbij is de samenzang die elk liedje doet glanzen. Powerdrummer Jimi houdt het tempo hoog, maar de mannen zijn ook niet bang voor een ballad. En tijdens het instrumentale The Spy kan gitarist Tim zijn momentje pakken. Aansluitend deden The Mocks mee aan de Popronde, de showcase van nieuw livetalent in het clubcircuit. Het werd hun Hamburg: na drie maanden spelen stond hun show als een huis en waren ze de meest geboekte act. Dit voorjaar gaan ze opnieuw los.

Do You Want Me Too? van The Mocks (Wap Shoo Wap Records) wordt op 7 maart gepresenteerd in Paradiso.