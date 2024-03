Minister wil hoofddoeken bij boa's landelijk verbieden, GroenLinks/PvdA boos

VVD-minister Yesilgöz sprak met EenVandaag over hoe ze lokale overheden met een landelijke regeling expliciet wil verbieden om boa's met een hoofddoek toe te staan. 'Het lijkt erop dat we er op een andere manier niet uitkomen. Ik ga voor deze categorie handhavers een ministerieel besluit nemen', zei ze tegen het actualiteitenprogramma.

Aanleiding voor haar voornemen is de snelle aanwas aan gemeenten die hoofddoeken bij boa’s willen toestaan, als ook keppeltjes of tulbanden - maar iedereen begrijpt dat het eigenlijk alleen om hoofddoeken gaat. In korte tijd namen onder andere Arnhem, Utrecht, Tilburg, Amersfoort en Amsterdam het besluit om religieuze symboliek toe staan bij handhavers, met publiek rumoer tot gevolg.

Niet alleen laten veel burgers weten niet gelukkig te zijn met de islamisering van de wetshandhaving, ook de Boa Bond sprak zich uit tegen het toestaan van religieuze uitingen. Zij vrezen voor verwarring en het verlies van neutraliteit. De grootste politievakbond NPB is evenmin te spreken over het voornemen van het lijstje gemeenten, dat nog aan kan groeien met onder meer Rotterdam en Leiden.

'Uniformiteit in diversiteit'

Yesilgöz heeft zich namens het kabinet meermaals uitgesproken tegen wat de VVD beschouwt als een aantasting van de neutraliteit van het handhavers-uniform. Ze liet in februari al blijken dat ze bereid is de landelijke, niet-dwingende richtlijnen voor neutraliteit van toezichthouders of gemeentelijke handhavers wél bindend te maken. Die stap lijkt de minister nu dus door te gaan zetten.

Deze autoritaire aanpak van de minister staat haaks op de kernwaarden van onze democratische samenleving.



Betreurenswaardig dat de minister zich bezighoudt met het beperken van individuele vrijheden in plaats van het beschermen van fundamentele rechten.



Religieuze uitingen en… — Esmah Lahlah 🕊️ (@a_lahlah) March 6, 2024

Namens GroenLinks/PvdA reageert Kamerlid Esmah Lahlah gepikeerd. Ze spreekt op X over een ‘autoritaire aanpak van de minister’, die ‘haaks op de kernwaarden van onze democratische samenleving’ zou staan. ‘Religieuze uitingen en uniform kunnen hand in hand, het is de professionaliteit wat een handhaver definieert’, luidt het standpunt van de nummer 2 van GL/PvdA, die haar tweet afsluit met een intrinsieke tegenstelling: ‘#Uniformiteit in #Diversiteit'.

De demissionair minister van Justitie en Veiligheid liet weten het 'jammer' te vinden dat verschillende gemeenten het nu toestaan dat boa's hun werk doen met zichtbare religieuze of levensbeschouwelijke uitingen. Bekijk ook Dilan Yesilgöz: 'Jammer dat boa's hoofddoekjes mogen dragen'

Kan wat Yesilgöz wil eigenlijk wel?

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans bleef wat verder weg van politieke retoriek maar vroeg zich naar de letter van de wet af of de minister van JenV de bevoegdheid heeft om een landelijke kledingeis te dicteren. ‘De werkgever van boa's zijn de gemeenten. De minister heeft op grond van artikel 142 Wetboek van Strafvordering en het huidige Besluit Boa geen mogelijkheid om kledingvoorschriften te regelen’, schrijft hij op X.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, de eerste stad waar de boa-sneeuwbal ging rollen toen in december vorig jaar bekend werd gemaakt dat handhavers een hoofddoek, keppeltje of tulband mogen dragen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden, heeft hoe dan ook geen begrip voor het voornemen van demissionair minister Yesilgoz: ‘Juist van een minister van Justitie zou je toch mogen verwachten dat zij achting heeft voor de vrijheid van godsdienst. Die wordt deze vrouwen nu ontnomen’, beweert de PvdA’er met enig gevoel voor overdrijving.