Bart Nijman: 'Het Nederlandse asielsysteem is niet voor opportunisten'

Een vliegticket plus 5000 euro cash bij de gate is wat ruim 2500 zogenaamde ‘derdelanders’ konden krijgen als ze keurig door de slurf het vliegtuig in zouden stappen, terug naar huis in Nigeria, Marokko of Algerije. Een beetje googelen leert dat 5000 euro ongeveer een Marokkaans jaarsalaris is, of een ruim Algerijns inkomen. In Nigeria, waar de helft van de bevolking van 220 miljoen mensen van minder dan 2 dollar per dag moet rondkomen, is het meer dan twee jaarsalarissen.

Is het dan een onmachtige oprotpremie, uitgedeeld door een land waar je maar 653 euro contant in huis mag hebben (cadeaubonnen meegerekend) voordat de Belastingdienst ervan op de hoogte moet zijn, of een loksom om meer mensen uit veilige contreien naar de Hollandse honingpotten te lokken?



‘Derdelanders’ is in dit geval bureaucraats voor mensen die via de vluchtelingenstroom uit Oekraïne in Nederland kwamen in de hoop op bed, bad en brood en wie weet zelfs werk, woning en een wijf. Maar ja, Nederland is vol, het asielsysteem is overvol en Nigeria, Marokko en Algerije zijn veilige landen. Dus doeidoei, groetjes thuis, het Nederlandse asielsysteem is voor ontheemden uit onveilige landen en niet voor opportunisten van wie een deel met valse visums een vluchtelingenstatus aanvroeg.



Nou ja, in theorie althans. Een derde van de groep greep het aanbod voor 5000 euro aan, van de rest wil de helft toch een asielaanvraag in Nederland doorzetten. Zij krijgen nu brieven (BRIEVEN!) van en vertrekgesprekken (VERTREKGESPREKKEN!) met de vreemdelingen verzamel dienst (VVD) van Eric van der Burg, of ze alsjeblieft alsnog weg willen gaan, terug naar huis.



Natuurlijk krijgen de systeemverstoppers juridische bijstand, want in Nederland is de asielindustrie een lucratieve business voor de activistische advocatuur. Bij die onderneming hoort reclame en dat doe je via de media: het Algemeen Dagblad sprak een Pakistaan die als student naar Kiev ging, naar Nederland (dus niet naar huis) ’vluchtte’ toen de Russen kwamen en nu in de pers een slachtoffer van ongelijke behandeling-kaart trekt: ‘Ik vind dat we gelijke rechten moeten krijgen.’ Die heb je al, vriend – voor iedereen die vanuit een veilig land in Nederland komt, gelden gelijke voorwaarden voor reis en verblijf. We geven toch ook niet iedere zomervakantie vierende Brit, Chileen of Canadees een geheel verzorgd stoelslaap-arrangement in een COA-locatie naar keuze cadeau?

In De Telegraaf stond te lezen dat Afrikaanse veiligelanders zich over ‘discriminatie’ en ‘white supremacy’ beklaagden omdat blanke Oekraïners wel mogen blijven. Je zou willen dat asieladvocaten die zich om échte vluchtelingen bekommeren de eersten zijn om te beseffen dat dergelijke rancuneuze retoriek de bijl aan de wortels van de opvangbereidheid is bij een bevolking die zijn eigen boontjes moet doppen om cadeaubonnen bij de Belastingdienst op te kunnen geven.