'NSC, BBB, VVD en PVV maandag weer om de tafel'

Waar dezelfde vier partijen er eerder niet uit kwamen, lijkt er nu toch een beetje licht te zijn aan het eind van de tunnel. Informateur Ronald Plasterk bracht de BBB, VVD, NSC en PVV in januari samen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, maar begin februari kwam Pieter Omtzigt alsnog met het besluit om uit de formatiegesprekken te stappen. Het leek er dan ook op dat de NSC-voorman mogelijk geen plaats meer zou nemen aan de formatietafel. Toch is het de nieuwe informateur Kim Putters gelukt de vier partijen aanstaande maandag weer op het landgoed te krijgen.

Dat Wilders Timmermans liever niet in het torentje ziet belanden en andersom, dat is al een tijd overduidelijk. Om te voorkomen dat er een 'kabinet Timmermans' komt, deed Wilders een oproep aan Dilan Yesilgöz en Pieter Omtzigt op het platform X. Bekijk ook Wilders doet oproep aan VVD en NSC: 'Anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans!'

Extraparlementair

De vorm van een mogelijk kabinet bestaande uit PVV, VVD, BBB en NSC is nog altijd onduidelijk. De kans lijkt echter aanzienlijk dat de vier partijen een extraparlementair kabinet zullen gaan vormen. Een dergelijk kabinet kwam nog niet eerder voor in de landelijke Nederlandse parlementaire geschiedenis. Alle vier de partijen zouden bereid zijn om in zo'n kabinet ministers aan te leveren.

Woensdag deed de PVV-voorman het voorstel om Kim Putters het stokje van Ronald Plasterk over te laten nemen. Met succes. Bekijk ook Voorstel Wilders akkoord: SER-voorzitter Kim Putters nieuwe informateur

Kim Putters

Zo'n drie weken geleden werd Putters benoemd tot nieuwe informateur. De SER-voorzitter kreeg vervolgens slechts vier weken de tijd om zijn opdracht - zoeken naar mogelijkheden voor een vruchtbare politieke samenwerking - te vervullen. Het is dan ook de bedoeling dat de informateur uiterlijk volgende week donderdag met het eindverslag komt.