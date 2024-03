Nieuwe Revu's doe-tip: 'Familie De Kort'

De Kort: ‘Ze heeft een ontzettend goed oog voor compositie. We lopen twee keer per dag met de honden in het Amsterdamse Bos. Dan maakt ze een foto van iets dat ik ook zag, maar zij ziet er iets totaal anders in. Met zo’n landschap is ze dan vervolgens een maand bezig.’

Wie nieuwsgierig was naar het eindresultaat kan nu terecht bij WG Kunst in Amsterdam, waar Hein en Marijke elk eigen werk laten zien. En of dat al niet bijzonder genoeg is doen beide dochters Sophie en Stella ook mee. Sophie presenteert een fantasieverhaal over twee zusjes in tekeningen en objecten, Stella komt met een serie sculpturen (‘familievallen’ genaamd), collages en tekeningen. Ondertussen zijn we ook superbenieuwd naar wat Hein zelf aan vrij werk gaat laten zien. Komt zijn inner Jackson Pollock eindelijk volledig naar buiten?

Familie De Kort gaat op 8 maart van start in Galerie WG Kunst in Amsterdam, tot en met 31 maart.