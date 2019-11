Ontmaagd door een lul

De komende weken zit ik elke woensdag bij radiostation SLAM! om te praten over seks, what else? De eerste aflevering van Seksclub Ondersteboven stond heel toepasselijk in het teken van ‘de eerste keer’. ‘Hoe was de jouwe?’ wilde radio-dj Bram Krikke weten. Mijn ontmaagding was niet geweldig, zoals bij de meesten van ons. Ik was bijna zestien en in Amsterdam Oud-West ben je dan – heel anders dan in de rest van de wereld – een vreemde eend in de bijt als je op die leeftijd nog maagd bent. Beste vriendin S. (16 jaar en al twee jaar seksueel actief) vroeg zich bijna dagelijks hardop af of ik bang was voor piemels of zo – tot mijn grote ergernis. Ook mijn andere goede vriendinnen waren er vroeg bij: 13 en 14 jaar.

Niet bang voor piemels

Bang voor piemels was ik niet. En ook mijn libido was prima in orde. Ik masturbeer al vanaf ongeveer mijn vijfde. Maar van zin om all the way te gaan met vriendje V. was geen sprake. Ik was smoorverliefd op hem, daaraan lag het niet. Het moet de spanning zijn geweest. En dat V. vooral met zichzelf bezig was – hij was nogal een lul – hielp ook niet mee.

Na een relatie van drie maanden vond ik dat V. lang genoeg had gewacht. Zijn geduld begon op te raken en ik wist zelf ook niet zo goed waarop ik wachtte. Mijn vriendinnen beleefden stuk voor stuk veel plezier aan ‘de daad’. Dus als ik er maar gewoon mee begon, zou voor mij vast hetzelfde gelden – zo redeneerde ik. Voorafgaand aan mijn ontmaagding gaven mijn vriendinnen me advies. Van ‘een condoom omdoen’ (al wist ik dat nog van de keer dat mijn vader dit demonstreerde op een neppenis) tot hoe ik moest bewegen. S. was een latina met soepele heupen. Ik probeerde de indrukwekkende droogneukbewegingen die ze maakte te imiteren, maar faalde jammerlijk. Al snel gaf S. op. Dit was tijdverspilling. Ik zou het vanzelf wel leren, uiteindelijk. Dat hoopte ze voor me, althans. De sekslessen waren goed bedoeld, maar een ramp voor mijn zelfvertrouwen.

We zien op Instagram allemaal perfecte relaties en lijven. Dit maakt volwassenen onzeker, maar pubers al helemáál

Rozenblaadjes

V. had voor zijn doen uitgepakt. Hij had rozenblaadjes op bed gelegd. Maar eerst gingen we in bad, met wijn. Toch kon je van romantiek niet spreken. Dat kwam mede doordat zijn boezemvriend en clown N. bij V. thuis was en steeds naakt de badkamer kwam binnengelopen al rondjes slingerend met zijn geslachtsdeel en uitroepend: ‘Woehoe, piemel! Het is bijna zover, Marith!’ Ik kon erom lachen, maar N.’s aanwezigheid werkte niet bepaald lustopwekkend.

V. was ervaren, maar voor mij leverde dat weinig op: eenmaal in de slaapkamer was het hele gebeuren zo gepiept. Was dít waar mijn vriendinnen zo lyrisch over waren? Ik vond er niks aan. V. en ik zouden het nog eenmaal doen, de daaropvolgende dag. Daarna verloor hij zijn interesse en voelde ik me genoodzaakt de relatie te beëindigen. Pas toen ik jaren later een nieuwe poging waagde, met een minder egoïstische jongen, begreep ik waarom mijn vriendinnen zo enthousiast waren.

Prestatiedruk

Terug naar de radio-uitzending. Tegenwoordig val je juist op als je vroeg seksueel actief bent, vertel ik. Jongeren beginnen steeds later met seks. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 18,5. In 2012 was dat nog 17 jaar. ‘Waarom?’ vraagt dj Bram. Dat schijnt onder andere te maken te hebben met prestatiedruk en sociale media. We zien op Instagram allemaal perfecte relaties en lijven. Dit maakt volwassenen onzeker, maar pubers al helemáál. Ze houden hun kleding liever aan. En dat bemoeilijkt seks. Ik heb te doen met de jeugd van nu. De eerste keer seks is al eng genoeg zónder dat je je zorgen hoeft te maken over of je lijf wel genoeg lijkt op dat van een topsporter (dat zijn de meeste fitgirls en -boys).

Later, in de auto richting het station, vertelt D. – die me een lift geeft – dat sociale media ook haar onzeker maakten. Ze is een jaar geleden ontmaagd, op haar achttiende. Ze constateerde al vroeg dat ze er anders uitzag dan de influencers die ze volgt en was bang dat haar bedpartner dit ook zou opvallen. Maar inmiddels is ze daar overheen gegroeid, gelukkig. ‘Ik weet nu: er is niks méér sexy dan een zelfverzekerde vrouw.’