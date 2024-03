Caroline van der Plas: 'Heel blij met de volgende stap'

Mens & Maatschappij

Overzicht van de Nederlandse cryptowet- en regelgeving in 2024

Cryptocurrency is de voorbije jaren uitgegroeid van een niche transactiemiddel tot een miljardenindustrie en een respectabel beleggingsinstrument. Het is duidelijk dat crypto nergens heen gaat, en dus is het voor overheden van over de hele wereld zaak om gepaste regelgeving in te voeren.