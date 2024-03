Niet één maar twee nieuwe informateurs: 'Veel werk in een korte tijd'

De kersverse informateurs krijgen 8 weken de tijd om te onderzoeken of een programkabinet mogelijk is met de vier formerende partijen BBB, VVD, NSC en PVV. Tijdens deze formatieronde zal er eindelijk - na zo'n 4 maanden - concreet onderhandeld gaan worden.

Dijkgraaf en Van Zwol lieten eerder al weten dat hen een behoorlijke taak te wachten staat. Ze zullen in slechts 8 weken 'heel veel werk' moeten verrichten. Het programma van de twee informateurs gaat dan ook direct van start. Allereerst staat er donderdag een afspraak met oud-informateur Kim Putters op de agenda. Later op de dag zal er een eerste gesprek met de vier politieke kopstukken plaatsvinden. 'We gaan kijken hoe we zo effectief mogelijk kunnen werken en met welke onderwerpen we moeten beginnen', aldus Van Zwol en Dijkgraaf.

De tijd van weggeven is nu echt voorbij. Ik ga keihard onderhandelen. Ik hoop en vertrouw erop dat het kabinet er kan komen, maar alleen maar als ik onze kiezer een groot deel kan leveren van wat ik heb beloofd!#TweedeKamer #formatiedebat #PVV #Wilders pic.twitter.com/1Xt4ayAWBh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 20, 2024

'Keihard onderhandelen'

De PVV-voorman gaf al aan dat de onderhandelingen niet zo gemakkelijk gaan worden voor de twee nieuwe informateurs. Wilders liet namelijk na het formatiedebat op het platform X weten 'keihard' te gaan onderhandelen. 'Ik hoop en vertrouw erop dat het kabinet er kan komen, maar alleen maar als ik onze kiezer een groot deel kan leveren van wat ik heb beloofd!' twitterde Wilders.

NSC'er Pieter Omtzigt liet weten dat de vier formerende partijen zo hun verschillen hebben, dit zal dan ook te merken zijn aan de formatietafel. 'Soms zal het twee tegen twee zijn, soms drie tegen één. Dan zul je in het midden moeten uitkomen', aldus Omtzigt.

Kim Putters liet de formatie achter zich met een lijst met thema's waar de vier formerende partijen het over zullen gaan hebben.