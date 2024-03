Leon Verdonschot: ‘Voor wie tegen de overtuigingen van zijn eigen partij in wil regeren, moet gelden: lidmaatschap elders’

'Niet alle kennis zit bij vier partijen? Wat een kul-argument!'

Beste Pieter Omtzigt,

U deed een oproep tijdens het formatiedebat. U zei: ‘Wij zullen andere voorstellen serieus nemen. Niet alle kennis zit bij vier partijen. En hou op met dreigementen van royementen als mensen dit kabinet willen steunen.’ Die laatste opmerking was gericht aan de leiders van GroenLinks-PvdA, Volt, D66 en SP. Die partijen hebben bekend gemaakt dat als een van hun leden toetreedt tot het extraparlementaire kabinet, dat lid vanaf dat moment ex-lid is.

We hebben in Nederland een keer eerder zo’n extraparlementair bestuur gehad, namelijk in Limburg, waar toen een GroenLinkser in een coalitie stapte met de PVV en FvD. Het verhaal van die coalitie was dat iedereen erin zat namens zichzelf, niet namens een politieke partij, al waren ze allemaal wel lid van een partij. Geen mens trapte daar in, en GroenLinks ook niet, dus werd hun lid geroyeerd, waar ze in de pers nog heel verdrietig verbolgen over deed. Alsof het werkelijk nooit in haar was opgekomen dat je niet lid kan zijn van een partij die zich in elke vezel verzet tegen het gedachtengoed van de PVV en FvD, en dan toch met ze kan regeren, ook niet als je iedere dag je lidmaatschapskaart vergeet mee te nemen naar je werk.

Ik zou Frans Timmermans, Laurens Dassen, Rob Jetten en Jimmy Dijk geen knip voor de neus waard vinden als ze zouden beweren dat de PVV een partij is die discrimineert en de rechtstaat bedreigt en waar ze dus nooit, op welke manier dan ook, mee in een regering zouden willen zitten en het vervolgens toe zouden staan als een van hun eigen prominente leden in die regering gaat zitten om het beleid van die PVV uit te voeren. Je hebt overtuigingen of je hebt ze niet, en overtuigingen hebben consequenties. De meest rechtstreekse en tegelijk vergaande is het lidmaatschap van een politieke partij. Als ideeën los zouden staan van een partijlidmaatschap, waarom bent u dan weggegaan bij het CDA en heeft u uw eigen partij opgericht?

Wat is dat trouwens ook voor een kul-argument: ‘Niet alle kennis zit bij vier partijen.’ Is het opeens de verantwoordelijkheid van andere partijen dat u in zee gaat met een partij die geen bestuurders lijkt te kunnen leveren (zelfs een informateur van onbesproken gedrag lukte niet) en niet eens een wetenschappelijk bureau heeft, dus zijn eigen gebrek aan kennis heeft georganiseerd? Waarom moeten leerlingen die wel hun huiswerk maken het meest luie jongetje van de klas laten afkijken?

En laten we eerlijk zijn: als er geen radicaal-rechts, maar een radicaal-links kabinet zou komen die de bio-industrie zou afschaffen, maar geen geschikte ministers uit eigen kring kon werven, en vervolgens een BBB-prominent zou vragen voor die klus, dan zou de BBB, als ze enig zelfrespect had, dat lid toch ook meteen royeren?

Ik begrijp uw traumatische herinneringen aan de term ‘functie elders’. Maar voor wie rechtstreeks tegen zijn eigen partij-overtuigingen in wil regeren, dient te gelden: lidmaatschap elders.