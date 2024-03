Politici over Palestina-protest bij concert Lenny Kuhr: 'Demonstranten? Jodenhaters zult u bedoelen'

Volgens de zangeres kwamen er verschillende mensen in actie tijdens haar optreden. Eén van de mannen wilde de plaats van Kuhr overnemen op het podium. "Hij noemde mij terrorist en beschuldigde mij meteen van genocide", aldus de zangeres. De actievoerders zouden de namen van haar kinderen en kleinkinderen hebben geroepen. Zij zijn woonachtig in Israël en haar kleinzoon maakt deel uit van het Israëlische leger.

Beelden van de actie tegen Lenny Kuhr. Demonstranten roepen dat haar kleinkinderen bij de IDF zitten, dat ze zionist en terrorist is. De man van Kuhr valt ze fysiek aan en dreigt dat hij ze over het balkon wil gooien. Beelden van pal_action_nl op Instagram https://t.co/E8CrmoRBb0 pic.twitter.com/skNtbjg8qN — Abolish IND (@kellymostert) March 25, 2024

Reactie vanuit Den Haag

De schrik zat er afgelopen weekend goed in, niet alleen bij Lenny Kuhr zelf, maar ook bij de andere bezoekers van het concert. Ook politiek Den Haag reageerde op de gebeurtenis. Zo twitterde Frans Timmermans: 'Afschuwelijk en schandalig dat demonstranten het concert van Lenny Kuhr verstoren en haar uitmaken voor moordenaar. Deze intimidatie is onacceptabel.'

Caroline van der Plas vond het maandag nog nodig om op de tweet van Timmermans te reageren, want: 'Demonstranten? Jodenhaters zult u bedoelen, neem ik aan.'

Afschuwelijk en schandalig dat demonstranten het concert van Lenny Kuhr verstoren en haar uitmaken voor moordenaar.



Deze intimidatie is onacceptabel.https://t.co/8kXoUpJIle — Frans Timmermans (@F__Timmermans) March 25, 2024

PVV-voorman Geert Wilders greep ook zijn kans om zijn zegje te doen: 'Wat een tuig. Arme Lenny Kuhr. Arm Nederland. Al die politici die nu schande roepen hebben kilo's boter op hun hoofd door jarenlang weg te kijken. Iedereen maar binnen te laten. Niet op te treden. 'From the river to the sea' niet strafbaar te stellen. Slappelingen...'

Tot slot reageerde VVD'er en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz ook via het platform X: 'Dit heeft niets met pro-Palestina te maken, dit is anti-Joods. Laten we het benoemen en behandelen voor wat het is. Wat afschuwelijk dat zelfs een avond genieten van muziek, met antisemitische intimidatie wordt verstoord. Puur omdat iemand Joods is. Hier mag geen plek voor zijn in ons land! Hoop dat de daders snel gepakt worden. Sterkte aan Lenny Kuhr en de mensen om haar heen.'

De zangeres heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan wegens smaad en bedreiging.