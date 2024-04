Luuk Koelman: 'Onder Oekraïners neemt de sneuvelbereidheid in rap tempo af'

'Dus zegt Zelensky: 'Voor elke buitenlander die voor ons vecht een Oekraïens paspoort'

President Macron sluit de inzet van Franse grondtroepen in Oekraïne niet langer uit. Gezellig meevechten. Ja, die wel. Terwijl het Vreemdelingenlegioen zich warmloopt, schrijft dagblad Trouw enigszins verbolgen dat Nederlanders – Europees gezien – ergens onderaan bungelen wanneer het gaat om ‘gevechtsbereidheid’. Dat zou blijken uit cijfers van de Draagvlakmonitor Defensie 2023.

Nu is ‘gevechtsbereidheid’ natuurlijk gewoon een eufemisme voor ‘sneuvelbereidheid’. Dus zo gênant is onze plek in de Europese achterhoede niet. Eerder verstandig. Maar nu komt het: tegelijkertijd meldt Hart van Nederland dat bijna de helft van alle Nederlanders bereid is grondtroepen naar Oekraïne te sturen. Ja, zo kennen we ons kleine landje weer. Als wij het over sneuvelbereidheid hebben, dan gaat het altijd om de vraag of we bereid zijn om anderen op te offeren. Srebrenica en zo.

Enfin, intussen neemt ook onder Oekraïners de sneuvelbereidheid in rap tempo af. Helemaal nu Zelensky een half miljoen extra soldaten nodig heeft, bovenop de één miljoen die al zijn gemobiliseerd sinds de Russische invasie. De vleesmolen draait harder dan verwacht. Hoeveel Oekraïense dienstplichtigen inmiddels een kogel of granaatscherf hebben gestopt, is het grote geheim van Kiev. Het Westen houdt het op zo’n 190.000, maar meer is waarschijnlijker. Zo is het aantal eenoudergezinnen in Oekraïne met 900 procent gestegen sinds het begin van de oorlog. En elke Oekraïner die het leger in gaat, mag gratis zijn sperma laten invriezen. Nou, dan weet je het wel. Een hele generatie dreigt te worden weggevaagd.

Dus heeft Zelensky nieuwe wetgeving bedacht. Elke buitenlander die vrijwillig voor Oekraïne wil vechten, krijgt als beloning een Oekraïens paspoort. Interessant voor bijvoorbeeld al die duizenden migranten die in gammele bootjes vanuit West-Afrika op de Canarische Eilanden arriveren. ‘Vergeet Ter Apel,’ wordt met zoveel woorden tegen hen gezegd. ‘Kom naar Oekraïne! Weersta hier die wisse dood in een van onze loopgraven en je wordt na afloop van je diensttijd beloond met vrije toegang tot de Europese Unie.’ Al weet niemand hoelang die diensttijd gaat duren, maar een kniesoor die daarop let. Waar het om gaat, is dat je het sneuvelen uitbesteedt.

Het idee is afgekeken van de Verenigde Staten, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hun soldaten waren bijna allemaal immigranten, afkomstig uit Europa. Zodra die met de boot in New York arriveerden, kregen ze het aanbod om in militaire dienst te treden, in ruil voor het Amerikaans staatsburgerschap. Wie tekende, ging linea recta met de boot terug naar Europa om daar de vijandelijke loopgraven te bestormen. De meesten sneuvelden door eigen vuur. Het gevolg van verkeerd begrepen orders en communicatiefouten, want bijna niemand van de ongelukkigen sprak Engels.

Sneuvelbereidheid. Dat toon je volgens politici wanneer je bereid bent te sterven voor iets dat jou meer waard is dan je eigen leven. Een groter goed! Nou, in dit geval dus een fucking paspoort. Net als de soldaten van het Vreemdelingenlegioen. Niets mourir pour la patrie. Ze willen enkel dat vodje papier. Het is allemaal van zo’n ongekende treurigheid dat zelfs de taal er niet meer omheen kan. Of dacht je dat het toeval was dat in de term ‘sneuvelen’ het woord ‘sneu’ besloten ligt?