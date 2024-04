3 handige tips om te besparen op een nieuwe wintergarderobe

De lente is weer begonnen. Je kijkt dan ook reikhalzend uit naar het moment dat de korte mouwen weer de kast uit kunnen. Dit lijkt dan ook niet het juiste moment om aan de wintergarderobe te denken. Toch is dit juist wel het geval.

Juist in het begin van de lente is het goed om je huidige wintergarderobe eens onder de loep te nemen. De kans is toch groot dat je deze binnenkort gaat opbergen. Pak dit moment dan ook gelijk om je collectie uit te zoeken en te inventariseren. Welke kledingstukken passen nog goed? Ziet alles er nog goed uit? Welke items worden echt niet gedragen of juist wel? Leg enkel de kledingstukken weg waarvan je ook zeker weet dat deze de volgende winter weer gedragen gaan worden. Kom je er na het inventariseren achter dat je flink tekort komt? Dan is dit het moment om alvast een begin te maken aan je nieuwe wintergarderobe voor het komende jaar. Juist nu kun je bij kwaliteitswinkels als Schulte Herenmode namelijk flink besparen door alvast in te kopen uit de oudere collecties.

Wil jij ook niet meer geld uitgeven dan nodig aan jouw wintergarderobe voor de winter van 2024/2025? Begin dan in de lente al met shoppen. Met behulp van de onderstaande handige bespaartips ben je goedkoper uit dan ooit tevoren.

1. Maak gebruik van online outlets

Bij veel kwaliteitswinkels zijn op dit moment outletprijzen te vinden. Hierbij gaat het om wintercollecties van de afgelopen jaren. Dit is vooral een geschikte keuze als je naar tijdloze items op zoek bent. Denk bijvoorbeeld aan een mooie herenbroek, een overhemd of simpel shirt. Deze items gaan niet uit de mode. Ook de voorgaande collecties kunnen dan ook nog prima een aantal jaar gedragen worden en zullen nog altijd bij de laatste trends passen. Het zou dan ook zonde zijn om geen gebruik te maken van deze hoge kortingen. Dit is namelijk het moment om echte kwaliteitskleding voor fijne prijsjes te kopen.

2. Koop alvast een winterjas

Op zoek naar een nieuwe Winterjas heren ? Dan weet je ook dat dit meestal een flinke uitgave is. Jassen zijn over het algemeen al niet goedkoop, maar winterjassen zijn al helemaal prijzig. Dit komt ook dat er veel hoogwaardige stoffen worden gebruikt om extra warmte te bieden en het wisselvallige Nederlandse weer te trotseren. Als je een winterjas straks uit de nieuwste collecties moet kopen, dan ben je zo een paar honderd euro kwijt. Kies je er echter voor om deze nu al in de lente te scoren uit een oudere collectie? Dan scheelt dit al snel tientallen tot soms wel honderden euro's. Het is dan ook zeker de moeite waard om nu alvast naar een nieuwe jas voor de komende winter te kijken. Zo bespaar je op de lange termijn veel geld.

3. Vintage

Rond deze tijd zoeken ook veel andere mensen alvast hun huidige wintergarderobe uit. Spullen die niet meer gedragen worden - en zeker nog wel een ronde mee kunnen - zullen dan verkocht worden. Daarom is het ook goed om nu tweedehands sites in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld aan Vinted. Hier kan je soms nog zo goed als nieuwe kleding voor spotprijzen kopen.