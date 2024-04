Nieuwe Revu's kijktip: 'Food for Thought'

‘De gemiddelde Hollandse maaltijd heeft ongeveer 30.000 km gereisd.’ Dat kan niet waar zijn, denk je nog, maar in Food for Thought wordt het allemaal netjes uitgelegd.

De idiote gewoonte om Nederlands varkensvlees naar Italië te exporteren, en het vervolgens als prosciutto crudo weer te importeren. Dan kom je wel aan die afstanden. Fotograaf Kadir van Lohuizen bezoekt landen waar dit soort praktijken acuut spelen. Kenia, groentetuin voor heel Europa. China, waar onder meer AI wordt ingezet om 1,4 miljard monden te voeden. En de VS, ’s werelds grootste producent van vlees.

Wat Van Lohuizen hier vastlegt, grenst aan het ongelofelijke. Na een dag worden kalfjes al weggehaald bij de moeder om bij een compleet ander bedrijf te worden geplaatst. Op vlaktes met duizenden kisten worden de kalveren volautomatisch grootgebracht. Niemand schaamt zich voor zijn of haar bedrijf. Een trotse boer meldt: ‘We just keep making better meat faster.’ Maar het ís schaamtevol, deze industriële schaal. En het hoeft niet. Amerikanen kijken hun ogen uit wanneer Nederlandse kippenfokker Kipster laat zien dat ook in megastallen vrije uitloop mogelijk is.

Food for Thought start 8 april bij de VPRO.