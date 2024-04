Luuk Koelman: 'Als Westen hebben we onze propaganda prima op orde'

'Dit is het spel en zo wordt het gespeeld. Elke oorlog begint met een pr-campagne'

Zelensky is Europa’s populairste leider, lees ik. Direct gevolgd door Macron, die liever vandaag dan morgen Franse troepen naar Kiev stuurt. Marktonderzoeksbureau Ipsos zocht het uit, onder 26.000 respondenten in achttien lidstaten. Nou, op die uitslag mogen we als Westen best trots zijn! Het betekent dat we onze propaganda prima op orde hebben. Ondanks alle Russische pogingen om hier desinformatie te verspreiden.

Want voor wie het niet weet: propaganda is gewoon een westerse uitvinding. Voor het eerst in de praktijk gebracht in 1914 door Wellington House: het Britse War Propaganda Bureau dat niet alleen de eigen publieke opinie, maar ook die van het neutrale Amerika rijp moest maken voor de Eerste Wereldoorlog. Dus fabriceerde Wellington House, in het diepste geheim en geholpen door Britse kranten, een vuistdik, wetenschappelijk ogend rapport vol met verzonnen ooggetuigenverslagen van Duitse oorlogsmisdaden. Zo zouden Duitse troepen tijdens hun veldtocht door België massaal levende baby’s aan hun bajonetten hebben geregen. Kranten wereldwijd namen het gruwelnieuws over. Waarop ook de Amerikaanse publieke opinie, aanvankelijk fel gekant tegen deelname aan de Eerste Wereldoorlog, overtuigd raakte van de barbarij van de Duitsers. Ten oorlog!

In 1990 werd de truc herhaald. Tijdens de Iraakse inval in Koeweit zouden Iraakse soldaten in ziekenhuizen in Koeweit-stad meer dan driehonderd te vroeg geboren baby’s uit hun couveuses hebben gehaald, om hen op de koude ziekenhuisvloer te laten sterven. Een 15-jarig Koeweits meisje had de gruweldaden met eigen ogen gezien. Enkele dagen later getuigde zij huilend voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Media sloegen wederom massaal op de oorlogstrom. Een enkele onderzoeksjournalist die opmerkte dat nergens ook maar één ouder van een dode baby was te vinden, werd weggehoond. Niet veel later stemde de Amerikaanse Senaat met een nipte meerderheid vóór militair ingrijpen in Koeweit. Tal van senatoren haalden in hun stemverklaring de couveusemoorden aan. Allemaal erin geluisd. Maar de Golfoorlog kon beginnen!

Pas veel later kwam de waarheid aan het licht. Het hele verhaal bleek een leugen. En het meisje dat getuigde? Zij was de dochter van de Koeweitse ambassadeur in de VS.

Ja, zo rollen wij hier in het Westen. Met als kers op de desinformatietaart natuurlijk de inval in Irak, in 2003, waar bij nader inzien helemaal geen massavernietigingswapens bleken te liggen.

Dit is het spel en zo wordt het gespeeld. Elke oorlog begint met een pr-campagne. Je hoeft de tv maar aan te zetten om je te laven aan het eigen, westerse verhaal. Media spreken weer met één mond, net als tijdens corona. De geesten worden rijp gemaakt, iedereen moet mee in de oorlogsretoriek. Een georkestreerd verhaal dat als een mantra wordt herhaald: we moeten ons voorbereiden, het onverwachte gaan verwachten. Want als Oekraïne valt, dan stoten de Russische hordes door naar het Westen. Wat zeg je? Is daar geen enkele concrete aanwijzing voor, laat staan enig bewijs? Nou, dat betekent nog niet dat het niet zou kúnnen gebeuren! Want Poetin en zijn Orks zijn nog lang niet klaar! Wat ze hier dan komen doen? Jezus, wat een naïeve vraag. Wie dat niet ziet, is toch echt ziende blind. Ze komen hier massaal onze baby’s afslachten, natuurlijk!