Zo belangrijk is een mooie vloer voor je interieur

Heb jij een prachtig interieur, maar heb je het gevoel dat er toch iets mist? Grote kans dat het je vloer is die er al jaren in ligt en die je destijds puur hebt uitgezocht op basis van prijs en gemak.

We zien namelijk nog te vaak dat de vloer wordt gezien als noodzaak en niet direct als toevoeging aan ons interieur. Stel je eens voor wat voor verschil het is als je kiest voor een mooie gietvloer met betonlook, in de kleur van de rest van het huis? Een heel ander gevoel toch dan wanneer je er een paar witte plavuizen hebt liggen. Nu snappen wij ook wel dat dit misschien wat gechargeerd is, maar puur om aan te geven wat een vloer met de rest van het interieur kan doen. Reden genoeg dus om hier eens wat verder in te duiken en uit te leggen hoe belangrijk een vloer nu eigenlijk echt is.

De basis van je interieur

Als we het hebben over het meest onderschatte onderdeel van de meeste huizen, dan is dat toch wel echt de vloer. Ontzettend zonde, aangezien de vloer de basis is van je huis. Dit is het begin van een interieur en waarop je uiteindelijk dus ook alles afstemt. Het kiezen van een vloer is dus ook niet iets wat je zo even doet. Wat vooral belangrijk is, is dat je voor jezelf het totaalplaatje ziet. Hoe komt je huis er straks uit te zien en welke vloer past hier nu het beste bij? Stel dat je een huis met twee honden, een kat en twee kinderen hebt, dan is de kans vrij groot dat je op zoek bent naar een vloer die slijt en krasbestendig is. Een gietvloer biedt dan dé oplossing, maar ook een vloercoating behoort tot de mogelijkheden, mits de ondervloer hier geschikt voor is.

Isolerende werking

Een goede vloer kan je op jaarbasis al snel enkele honderden euro’s schelen. Waar we namelijk vaak niet bij stilstaan, is dat een vloer ook een isolerende werking heeft. De kou die vanuit de grond optrekt, moet namelijk wel worden tegengehouden. Gebeurt dit niet, dan gaat er een hele hoop warmte verloren aan koude lucht die onnodig wordt opgewarmd. Andersom geldt natuurlijk ook. Kies je voor gietvloeren met vloerverwarming, dan blijft je huis gemiddeld een stuk langer warm, dan wanneer je een ander type vloer hebt. Beton houdt de warmte namelijk veel langer vast, waardoor je de thermostaat vaak al een uur of twee voordat je naar bed gaat uit kunt doen. Moet je eens nagaan hoeveel je dit op jaarbasis kan schelen?

Investering voor de lange termijn

Kies je voor een gietvloer, dan is dit een investering voor de komende tijd. De gemiddelde gietvloer prijs mag dan wel een stuk hoger liggen dan laminaat of PVC, maar daar krijg je dan ook een hele hoop voor terug.

De gemiddelde levensduur van een gietvloer is namelijk vaak ruim een keer zo lang als die van PVC, waardoor je alleen op dit deel al serieus bespaart. Kijken we naar de isolerende werking, dan isoleert beton ook beter dan PVC, waardoor je ook qua energiekosten bespaart. Kortom, reden genoeg om hier eens serieus over na te denken dus.