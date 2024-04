Van der Burg is 'eng mannetje'. Formatie verslikt zich opnieuw in X-gedrag Wilders

Woensdag deelde asielstaatssecretaris Van der Burg in een debat zijn opluchting met de Kamer dat er ‘geen kabinet-Wilders I komt’. De VVD’er noemde dat een ‘uitstekende keuze’, hetgeen aan de PVV-leider een tweet ontlokte met daarin de sneer: ‘Eng mannetje die van der Burg, tijd dat ie snel opkrast.’

Laat het maar aan de parlementaire pers over om hun deegroller daarop los te laten en zo’n uitinkje op X uit te smeren tot voorpaginanieuws. NSC-kapitein Pieter Omtzigt noemt de tweet desgevraagd ‘ongepast’, weet Jorn Jonker (Nieuwsuur) heden te melden.

De mening van Caroline van der Plas laat uiteraard ook niet lang op zich wachten en bevat zoals wel vaker een klassieke tegenstrijdigheid. De BBB-trekker ‘vindt niet dat je dat zo kunt doen’ over de uiting van Wilders maar tegelijkertijd noemt ze ‘dat praten over tweets allemaal zo vermoeiend’. Niet reageren is echter kennelijk nooit een optie.

Vd Plas vindt het allemaal zo vermoeiend, zei ze net, dat praten over tweets. Gesprekken gaan volgens haar goed.

Van der Plas zegt tegen Nieuwsuur dat de formatiegesprekken ‘goed’ gaan en voegt toe dat ze de opmerking van Van der Burg ‘ook onverstandig’ vindt. En zo heeft ze alle hoeken van de kwestie weer belicht maar is niemand een steek verder gekomen inzake het landsbestuur.

Formatieweek vol ergernissen

Het incidentje is tekenend voor de hele formatieweek. Maandag liep Geert Wilders van de onderhandelingstafel weg toen gesprekken over de asielplannen spaak liepen. Dat leidde tot een reeks incidentjes en oplopend chagrijn bij alle deelnemers, met name omdat op dezelfde dag het demissionaire kabinet met de boodschap kwam dat er tot 1 juli maar liefst 12.000 extra asielopvangplekken nodig zijn om de toenemende instroom aan te kunnen.

Staatssecretaris Van der Burg riep gemeenten en burgers in een videoboodschap op X op tot solidariteit en behulpzaamheid, waarop hij voornamelijk onwil en hoon oogstte. Wilders noemde de vraag om extra plekken ‘waanzin, echt waanzin’.

De asielinstroom is in 2024 'aanzienlijk hoger' dan in dezelfde maanden van vorig jaar en tot 1 juli komt de Rijksoverheid daarom 12.000 opvangplekken tekort.

Op dinsdag schoof de PVV-leider weer aan de formatietafel aan, ditmaal om te praten over landbouwbeleid en het (terug) verhogen van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur. Aan het einde van de dag ging het toch weer over asiel en liet hij de verzamelde pers weten ‘gewoon echt boos’ te zijn over de asielvoorstellen in het formatieoverleg.

Woensdag ontlokten deze woordenwisselingen over noodopvang, sporthallen en hotelbedden dus aan VVD’er Van der Burg de uitspraak dat hij het een ‘uitstekende keuze’ vindt om Wilders geen premier te maken en nee, natuurlijk kon de PVV’er dat niet over zijn kant laten gaan.

Zo zucht niet alleen Nederland onder de asielcrisis, maar ook de formatie. Hoewel de leider van de grootste partij ook liet weten dat er ‘positieve geluiden’ te melden zijn over andere onderwerpen, zien de asielplannen er naar Wilders' mening ‘niet florissant uit’.

Ergernissen die zoals te doen gebruikelijk via X hun weg naar buiten vinden, waarop de formatiepartners geacht worden een reactie te formuleren voor de camera’s van de Haagse pers. De enige die zich tot dusver in deze ronde jeremiëren over toon, vorm en platform van commentaar onthoudt, is VVD-leider Dilan Yesilgöz. Haar stilte is wellicht geen toeval: Yesilgöz staat bekend om een veel kritischer houding ten aanzien van migratie en asiel dan het eenmans onthaalcomité Van der Burg.

Bij extensie krijgt de VVD-voorvrouw van diverse mensen - op X - juist weer commentaar dat ze niet voor haar tot ‘eng mannetje’ gereduceerde partijgenoot opkomt. Kortom. Deze formatie biedt nog steeds ontzettend goede hoop op een stabiel kabinet met een doortastend asielbeleid.