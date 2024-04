Occasion kopen of private lease?

Twijfel je over het kopen van een occasion of het nemen van een private lease? In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van beide opties. Plus een aantal handige vragen die jou helpen bij het maken van een keuze.

Voordelen van kopen

Het kopen van een occasion, zoals een tweedehands BMW X3 , heeft een aantal mooie voordelen ten opzichte van leasen. Je bent ten eerste meteen eigenaar, zonder dat je vastzit aan een contract. Door te kiezen voor een occasion ben je natuurlijk veel minder geld kwijt dan bij het kopen van een nieuwe wagen, waardoor ook het rijden van een luxere auto of A-merk mogelijk is.

Een ander voordeel ten op zichte van leasen is, dat het op de langere termijn een stuk voordeliger is. Bij leasen komen namelijk heel wat extra kosten kijken, die je bij het kopen van een wagen niet hebt. Je hebt ook alles zelf in de hand, zoals waar je een autoverzekering afsluit en naar welke garage je jouw wagen brengt voor de APK

Voordelen van leasen

Hoewel leasen uiteindelijk behoorlijk wat duurder is, heeft dit natuurlijk ook een aantal voordelen. Zo hoef je zelf veel minder te regelen, en bijvoorbeeld geen autoverzekeringen uit te kiezen en af te sluiten. Je bent er ook nog eens zeker van dat je een goede wagen krijgt, aangezien het vaak om nieuwe modellen gaat die uitvoerig zijn gecontroleerd. Dus ook als je totaal geen verstand hebt van auto’s, kun je bij het leasen geen miskoop doen.

Een ander belangrijk voordeel is dat je geen grote investering nodig hebt. Je betaalt namelijk in termijnen, waardoor je minder geld in één keer hoeft op te hoesten. Dit is ook voor ondernemers een pluspunt, omdat je zo meer geld kunt investeren in je onderneming. Een leaseauto brengt sowieso wat meer zekerheid met zich mee, denk aan een vervangende wagen als je met pech komt te staan.

Wat is beter: kopen of leasen?

Wat uiteindelijk de beste keuze is, hangt af van jouw persoonlijke voorkeuren en situatie. Als je de middelen hebt om een BMW X1 occasion aan te schaffen, is dit uiteindelijk de goedkoopste optie. Wil je liever een gloednieuwe wagen rijden, dan is leasen beter. Maar ook zijn er tegenwoordig andere opties dan benzine of diesel rijden, bijvoorbeeld door te kiezen voor een elektrische auto .

Hieronder een aantal vragen die je kunt stellen, om erachter te komen wat voor jou de beste keuze is.

Wat vind ik belangrijker, de goedkoopste optie of gemak? Vind ik het een gedoe om autoverzekeringen zelf te regelen? Wil ik kunnen rekenen op een vervangende wagen bij autopech? Wil ik zelf kunnen bepalen bij welke garage ik langs ga voor reparaties of een APK? Wil ik eigenaar zijn van de wagen? Hoe nieuw of luxueus moet de auto zijn die ik ga kopen? Heb ik voldoende geld om een wagen te financieren, plus reserves voor eventuele reparaties? Heb ik een specifiek model op het oog, zoals bijvoorbeeld een elektrische auto? Heb ik een vast inkomen waarmee ik de maandelijkse leasekosten kan betalen? Hoe erg is het als ik tijdelijk zonder auto kom te zitten?