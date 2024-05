Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu (nr. 18)

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 18e editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Frits Barend

Frits Barend (77) maakt zich zorgen. Over het oplaaiende antisemitisme in Nederland, de stuitende opstelling van linkse partijen, de toekomst van zijn favoriete club Ajax en de gevaarlijke kroegpraat op televisie. ‘Ik ben vooral verbaasd over de domheid van zogenaamde opiniemakers.’

Moord op Malta

De gruwelijke moord op journalist Daphne Caruana Galizia (53) in Malta leest als een spannende misdaadroman, maar toont ook aan dat corrupte politici, schimmige miljoenendeals en aanslagen geen fictie zijn in dit EU-lidstaatje. Dit is het waargebeurde misdaadverhaal over een autobom, een doofpot en een heldenrol voor Pieter Omtzigt...

Bommen en granaten

In Joe Bidens geboortestad in Pennsylvania staat een eeuwenoude fabriek waar ze nog bommen en granaten op de old fashioned way maken. Niks geen computers en robots, maar zweet, spierkracht en gloeiheet staal. En ook al willen ze het zelf niet toegeven: de business is booming dankzij de oorlog in Oekraïne.

Marith Iedema: van tantra naar tumor

Marith Iedema schreef vrolijk over seksfeestjes, ongemakkelijke ervaringen met gigolo’s en intieme massages met bejaarde vrouwen, totdat een knobbeltje in haar borst haar zorgeloze leven een hele andere kant op duwde. In een persoonlijk interview doet onze voormalige sekscolumnist haar schrijnende verhaal. ‘In de week dat ik mijn boek moest promoten, dacht ik dat ik doodging.’

Joodse wraak

Oog om oog, tand om tand. Direct na de Tweede Wereldoorlog plannen vijftig overlevenden van de Holocaust de ultieme wraak: de moord op zes miljoen Duitsers via grote hoeveelheden arsenicum in het drinkwater. 'De wereld zal weten dat we niet als schapen naar het slachthuis gingen!' Later worden de plannen noodgedwongen bijgesteld.