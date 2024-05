Wilders nu écht klaar met de NPO: 'En dat van ons belastinggeld?'

'He BNNVARA vandaag bij jullie een veroordeeld lid van een terroristische organisatie in de uitzending. Een organisatie die mij wilde vermoorden', schreef de PVV-voorman op X.

Soumaya Sahla

Wilders doelde hiermee op Soumaya Sahla, die ooit onderdeel was van de Hofstadgroep. Dat was een club geradicaliseerde moslims die Theo van Gogh op straat vermoordden en ook Geert Wilders zelf als doelwit hadden uitgekozen.

Soumaya schoof woensdagavond aan bij Sophie Hilbrand in het NPO-programma Sophie & Jeroen. Een talkshow van de publieke omroep dus. Dit wekte nogal wat irritatie op bij de PVV-voorman: 'Morgen iemand van Hamas? Overmorgen een ISIS-jihadist? En dat van ons belastinggeld?'

Wilders is furieus over de terugkeer van ex-Hofstadgroeplid Soumaya Sahla bij de VVD, blijkt uit een bericht dat hij heeft geplaatst op zijn X-account. Daarop schrijft hij: 'VVD haalt veroordeelde moslimterrorist terug. Ze was lid van de Hofstadgroep die mij wilde vermoorden. Een soort van Nederlandse Hamas. Tuig dus.'

De PVV'er liet zich in het verleden al vaker uit over Sahla, bijvoorbeeld als het ging om haar terugkomst bij de VVD. En ondanks het feit dat Soumaya Sahla tijdens haar periode achter slot en grendel afstand heeft gedaan van haar geradicaliseerde denkbeelden, de schoolbanken in is gestapt om politicologie te studeren en zich inmiddels liberaal heeft verklaard, is er voor Wilders nog altijd nergens ruimte voor Sahla. Ook niet aan een talkshowtafel.

Dit keer is het niet de VVD die de wind van voren krijgt, maar de NPO. Waar Wilders en zijn partij sowieso al graag van de publieke omroep af willen, is dit nog weer een extra motivatie voor de PVV-voorman om de omroep zo snel mogelijk van de buis te halen. 'Raar hè, dat we af willen van de publieke omroep', schreef Wilders op het platform X.