Mark Gillis: 'Het vreet echt aan mijn vader'

Het pittige potje Petertje pesten, dat al enkele jaren door diverse overheden wordt gespeeld, werpt zijn vruchten af: Gillis wil zijn Oostappen Vakantieparken in Nederland niet meer exploiteren...

Zijn zorgvuldig opgebouwde imperium lijkt langzaam af te brokkelen en dat is spijtig voor de familie Gillis, voor de tienduizenden vakantiegasten én voor de honderdduizenden kijkers naar de SBS6-serie over de miljoenenfamilie. In de Brabantse zzp’er Matthijs Stevens is een goedwillende gek gevonden die de exploitatie van de negen Nederlandse Oostappen Vakantieparken zou willen overnemen. Ook het hoofdkantoor en de medewerkers gaan over naar de nieuwe exploitant, mits Stevens de door Gillis kwijtgeraakte vergunningen terug weet te veroveren. De Belgische vakantieparken vallen buiten deze overeenkomst, daar blijft Peter Gillis verantwoordelijk.

Waarom levert dit nieuws zoveel ruis en gerommel op?

Omdat Peter Gillis van alles wordt verweten. Verschillende gemeenten hebben al langere tijd problemen met Gillis vanwege de slechte verblijfkwaliteit in zijn vakantieparken en misstanden met illegale huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers. Ook blijkt dat Gillis een strijd voert met de gemeente Arnhem over onder meer een vermeende miljoenenfraude en een gevonden vuurwapen. Eind vorig jaar werd de exploitatievergunning voor vakantiepark Prinsenmeer in Asten ingetrokken. De gemeente vermoedde dat Gillis het park gebruikte voor criminele doeleinden. Er werd een Bibob-onderzoek gestart, waarin werd bekeken of er een gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Meerdere gemeenten hebben vorderingen uitstaan voor megagrote dwangsommen van ettelijke tonnen. Aan de ene kant diep triest dat een ondernemer die werkgelegenheid en vakantieplezier probeert te creëren, op deze manier wordt aangepakt. Aan de andere kant stelt de overheid zich de vraag: misschien is Gillis wel gajes? Revu blijft vanzelfsprekend objectief.

‘Als die wandelende gehaktbal iets verstandiger was geweest, had het nooit zover hoeven komen.’

Wat vindt Peter Gillis van zichzelf?

‘Petertje Gillis is in Nederland echt wel van het toneel verdwenen.’

Wat vinden wij van Peter Gillis?

Waar een Gillis, is een weg.

Wat vinden anderen van Peter Gillis?

Mark Gillis - zoon

‘Al in 2017 hadden de overheid, het Openbaar Ministerie, of eigenlijk het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) onderling overleg – en daar hebben we bewijzen van – dat papa een strafblad moest krijgen, zodat ze zijn vergunningen in konden nemen. Dat zijn gewoon vieze spelletjes. Dat is immens triest, als je beschouwt dat mijn vader al 39 jaar ondernemer is en zorgt voor zoveel werkgelegenheid – in de zomer hebben we zevenhonderd mensen in dienst. Bovendien creëren we een spin-off van zo’n 7 tot 8 miljoen euro in Asten en veroorzaken we voor tonnen aan toeristenbelasting op de plekken waar wij parken hebben. De maatregelen die desondanks tegen ons worden genomen, maken ons kapot vanbinnen. Mijn vader laat zich niet zomaar uit het veld slaan, maar het vreet echt wel aan hem, hoor. Hij zal altijd ondernemer blijven en nooit gaan stilzitten, maar ik heb zo het gevoel dat hij in Nederland momenteel geen ondernemer wil zijn. En als ik zie hoe ze mijn vader hier tegenwerken, dan heb ik zelf ook zoiets van: mij niet gezien. De lol is ervan af.’

Mark Koster - biograaf

‘Het boek dat ik over hem schreef, dateert uit 2021. Het gaat vooral over de geschiedenis van Peters bedrijf, hoe hij uitgroeide tot vakantieparkentycoon. Het is geschreven vóór alle affaires. Daarna kwam pas het gedonder met zijn toenmalige vriendin Nicol. De inval door de FIOD vanwege de verdenking van belastingfraude was al wel geweest. Wat betreft de kritiek op zijn bedrijfsvoering vind ik het erg lang duren voordat de fiscus met keiharde bewijzen komt. Ze hebben wel gezegd dat hij hier en daar zwart geld zou hebben aangenomen, maar de beschuldigingen betreffende drugsgerelateerde praktijken zijn nooit hard gemaakt. Peter in de drugshandel, dat slaat echt nergens op. Wat betreft de opvang van arbeidsmigranten op zijn parken, gaan er ook dingen scheef. In 2016 vond de burgemeester het helemaal fantastisch dat er asielopvang was op vakantiepark Marina Beach in Zeeland. Later gingen gemeenten klagen dat het niet mocht. Peter Gillis is ineens het totale kwaad. Dat vind ik heel raar. Eigenlijk verdient hij een tweede boek, waarin hij vanuit zijn perspectief beschrijft wat er gebeurd is. Ik denk dat hij harder wordt aangepakt omdat hij zo in de spotlights staat. Hij heeft de gunfactor totaal niet. Hoe dat komt? Hij heeft in zijn beginjaren natuurlijk weleens de randjes opgezocht van wat mogelijk was. Dan vindt zo’n gemeente het lekker om te zeggen: we gaan hem aanpakken. Ik vind het zielig wat er nu gebeurt. Peter wordt tegen de muur geduwd. De enige mogelijkheid om zakelijk nog te overleven, is zich terug te trekken als exploitant. Hij is niet armlastig, maar zijn geld zit vast in grond. Hij zou kunnen overwegen om een aantal parken voor een goed bedrag te verkopen.’

Matthijs Stevens - opvolger

‘Er wordt geschreven dat ik de exploitatievergunningen van Peter Gillis overneem, maar dat moet ik nuanceren: ik ben aan het proberen of dat voor mij mogelijk is. En of ik de parken waarvan de vergunningen zijn ingetrokken, weer terug zou kunnen krijgen. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Er kleeft een vergunningsaanvraagprocedure aan vast en een Bibob-toetsing. Als ik de vergunningen niet kan krijgen, is er voor mij niets te halen en dan ga ik gewoon verder met mijn leven. Ik was liever niet in de publiciteit gekomen, helemaal in dit stadium niet, omdat er nog niks zeker is. Maar ik begrijp best dat het dossier veel aandacht krijgt, aangezien Peter Gillis een openbaar profiel heeft en hij allerlei positieve en negatieve emoties oproept. Als persoon ben ik op geen enkele manier interessant, het gaat mij om de kans om een bedrijf dat al zo lang bestaat, en waar meer dan honderdvijftig mensen werken en waar jaarlijks tienduizenden mensen op vakantie gaan, voort te mogen zetten. Het is een flinke klus waar ik ben ingestapt, want er hangt van alles aan de persoon Peter Gillis en zijn vergunningen vast. Maar in principe is het heel simpel: hij is de bestaande situatie en ik ben hopelijk de nieuwe situatie. Over de ondernemer Peter Gillis kan ik verder niets zeggen, want op dat vlak ken ik hem niet goed genoeg. Ik heb als business developer op opdrachtbasis bij Snijders Advocaten gewerkt en daar zijn we elkaar tegen het lijf gelopen. Hij heeft mij benaderd met de vraag of ik bereid zou zijn de exploitatie van hem over te nemen. Inhoudelijk kan ik verder niets over de beste man zeggen, daarvoor heb ik te weinig ervaring met hem. Of ik de realityshow op SBS ook van hem overneem? Haha, ik heb er nog nooit een seconde van gezien, maar ik heb geen enkele ambitie om met zoiets in de openbaarheid te komen. Er komt geen reallifesoap Matthijs Stevens.’