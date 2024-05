Politieke kopstukken over 'finaleweek' formatie: 'Week van de waarheid'

Het meireces is officieel voorbij en dat betekent dat de politiek leiders van de PVV, BBB, VVD en NSC weer plaatsnemen aan de formatietafel. Daarmee is, zoals informateurs Dijkgraaf en Van Zwol eerder al aankondigden, de cruciale ‘finaleweek’ aangebroken.

Geert Wilders, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz kwamen vanmorgen na 10 dagen reces weer samen om verder te praten over het smeden van een nieuw regeerakkoord en kabinet.

VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz liet op X weten: 'We beginnen aan de laatste fase van deze informatieronde. Wat de VVD betreft ronden we de boel nu af en komt er zo snel mogelijk een kabinet.'

BBB'er Caroline van der Plas schreef op X: 'Deze week is cruciaal. BBB gaat, zoals we steeds hebben gedaan, zijn uiterste best doen om de coalitie rond te maken!' Tegen de verzamelde pers in Den Haag zei Van der Plas deze ochtend: 'De afgelopen weken is er achter de schermen nog hard gewerkt, niet alleen per telefoon en per e-mail, maar ook fysiek.'

Deze week cruciaal. BBB gaat, zoals we steeds hebben gedaan, zijn uiterste best doen om de coalitie rond te maken! De pers is weer massaal op de been pic.twitter.com/29Ywmr966M — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 6, 2024

Wilders en Omtzigt hielden zich op X stil over de formatie. Wél verschenen beide heren voor de camera vanmorgen. Wilders zei dat het 'de week van de waarheid' is. 'Ik hoop dat iedereen eruit wil komen, de wil is er,' aldus de PVV-voorman. Ook NSC'er Pieter Omtzigt liet aan de pers weten zijn 'uiterste best' te gaan doen om er met de drie andere partijen uit te komen.

Het ging er kennelijk hard aan toe aan de formatietafel toen er gesproken werd over migratie en asiel. Bekijk ook Wilders verlaat formatietafel: 'Klaar met concessies doen'

'Pas een akkoord, als er een akkoord is'

Afgelopen vrijdag ontvingen de partijleiders van het Centraal Plan Bureau (CPB) de doorrekeningen van hun plannen. Hierdoor is het voor de partijen inzichtelijk geworden wat hun maatregelen zullen gaan kosten en opleveren. Een belangrijke stap, aangezien de financiën eerder zorgden voor grote frictie tussen de politieke kopstukken.

Op woensdag 15 mei moeten informateurs Van Zwol en Dijkgraaf hun eindverslag inleveren. Volgens de twee streven de partijen naar een beknopt hoofdlijnenakkoord, maar: 'Er is pas een akkoord, als er een akkoord is.'