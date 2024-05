Politiek Den Haag staat stil bij sterfdag Pim Fortuyn

PVV-voorman Geert Wilders stond op X stil bij de moord: 'Vandaag herdenken we een groot man. Pim Fortuyn. Op 6 mei 2002 vermoord door de links-extremistische Volkert van der Graaf op het Mediapark in Hilversum.'

Reacties vanuit Den Haag

Niet alleen Geert Wilders stond vandaag stil bij de sterfdag van Pim Fortuyn. Zo schreef Caroline van der Plas op X: 'Vandaag 22 jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord door milieu- en dierenactivist Volkert van der Graaf. In de Tweede Kamer staat een borstbeeld ter nagedachtenis aan de man die werd vermoord om zijn mening.'

En ook VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz liet van zich horen op X: 'Vandaag tweeëntwintig jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. Een dag die in ons gezamenlijke geheugen gegrift staat. Ook in de jaren na deze afschuwelijke daad zien we dat politici niet in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen. Voor mij zal Fortuyn altijd een inspiratiebron zijn om aan die veiligheid te werken.'